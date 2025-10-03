Twintig jaar later beleeft Marissa haar meisjesdroom bij K3-reünieconcert

Marissa Loos (34) uit Steenbergen voelt zich vrijdag heel erg 'oya lélé' want zij is bij het allereerste reünieconcert van K3. Twintig jaar geleden ging Marissa voor het eerst naar een concert van de populaire meidengroep. Toen nog met de originele bezetting. Na jaren staan Karen, Kristel en Kathleen nu weer samen op het podium in het Sportpaleis in Antwerpen. "Ik denk dat ik zo in die zaal mijn hele jeugd voorbij zie komen."

Marissa en haar beste vriendin Michelle komen door de files rondom Antwerpen vrijdagavond net wat later aan dan gehoopt. Bij het Sportpaleis, dat tegenwoordig AFAS Dome heet, staan een heleboel fans. "Ik zie alleen maar leeftijdsgenoten. Ze zijn allemaal verkleed als een K3-liedje. Zelf heb ik mijn Oya lélé-shirt van Kathleen aan en mijn vriendin het shirt van het liedje Hart verloren." Voor Marissa is het een meisjesdroom die uitkomt. Ze is al fan van K3 sinds haar achtste. "Een Vlaams buurjongetje nam Heyah Mama mee naar mijn huis. Toen ik dat nummer voor het eerst hoorde was ik gelijk verkocht. Ik ben gaan opzoeken van wie het was en dat bleek K3 te zijn. Vanaf dat moment ben ik ze non stop gaan volgen, luisteren en alles van K3 gaan kopen." Marissa heeft nu zelfs tattoos met zinnen van uit liedjes geschreven door de K3-meiden.

"Als je nagaat dat ze meer dan driehonderd nummers hebben gemaakt dan is daar niet meer uit te kiezen."

Vroeger was Eeuwig en altijd haar lievelingsnummer. "Ik viel er mee in slaap", lacht ze. "Nu zijn het verschillende liedjes. Als je nagaat dat ze meer dan driehonderd nummers hebben gemaakt dan is daar niet meer uit te kiezen. Van elke generatie heb ik wel een favoriet. En van de zangeressen is Kathleen mijn favoriet. Van haar word ik altijd vrolijk."

Toen Karen, Kristel en Kathleen maanden geleden aankondigden dat ze als originele bezetting weer het podium op zouden gaan was Marissa wel verrast. "Huh, nu al? Ik had het nog niet verwacht omdat de huidige K3 nog bestaat. Wel heel vet natuurlijk, echt geweldig."

"Als je heel vaak naar concerten gaat dan gaan ze je herkennen."

Al meerdere keren heeft Marissa haar idolen mogen ontmoeten. "Als je heel vaak naar concerten gaat dan gaan ze je herkennen. Op een gegeven moment is dat zo gekomen dat ik ze mocht ontmoeten." En daar is Marissa video's van gaan maken. "Gewoon voor mezelf omdat ik het leuk vond. Daaruit zijn mijn vlogs ontstaan en nu is het een succes. Heel bijzonder!"

Wachten op privacy instellingen...

K3 werd in 1997 opgericht en vanaf 1998 werd de officiële bandnaam K3. Al snel waren ze geliefd in Vlaanderen en Nederland met liedjes als Alle kleuren, Tele-Romeo en De drie biggetjes. Na tien jaar verliet Kathleen de groep waarop een televisieprogramma volgde waarin een vervangster werd gezocht. De Heusdense Josje Huisman won het programma K2 zoekt K3 en zij werd de nieuwe zangeres. In 2015 stopten Karen, Kristel en Josje met K3 en kwamen er drie nieuwe zangeressen. Sindsdien zijn er nog een paar wisselingen en tijdelijke K3-leden geweest. Eind maart 2025 kondigden de oorspronkelijke leden Karen, Kristel en Kathleen aan dat ze weer samen gingen optreden onder de naam K3 Originals: De Reünie. Naast Marissa zijn er nog meer fans die vrijdagavond hun jeugd gaan herbeleven:

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...