PSV-fan Doortje op 106-jarige leeftijd overleden: 'Bijzonder mens'

PSV-fan Doortje Rave-Buitink is op 106-jarige leeftijd overleden. Dat meldt burgemeester Anton Stapelkamp van het Gelderse Aalten, waar Doortje vandaan kwam. De oudste inwoner van het dorp vergaarde bekendheid omdat ze op 100-jarige leeftijd nog supporter werd van PSV. "Ik vind het echt leuk, al dat gedoe er omheen", beschreef Doortje het kampioensfeest van haar club.

Evie Hendriks & Omroep Gelderland Geschreven door

Toen ze 100 jaar werd, nam Doortjes kleinzoon haar mee naar een wedstrijd van PSV. Het was liefde op het eerste gezicht: "Dat was heel spannend, want die wedstrijd begon pas om negen uur 's avonds", zei ze toen. Ze vond het tijdstip een beetje laat, maar toen haar kleinzoon zei dat wanneer ze thuis naar de wedstrijd kijkt, die ook om negen uur begint, ging Doortje toch mee, en ze vond het geweldig. Ze kreeg toen ook PSV-vlaggetjes, die ze aan haar balkon hing.

Die vlaggetjes brachten in 2024 geluk, toen PSV landskampioen werd. "Ik wist dat dit kampioenschap er aan zat te komen", vertelde Doortje terwijl op televisie de beelden te zien waren van het feest in Eindhoven. De platte kar met de voetballers van PSV zag ze, toegezongen door Guus Meeuwis, door de stad trekken, op weg naar het Stadhuisplein om gehuldigd te worden. "Ik vind het echt leuk, al dat gedoe eromheen", zei Doortje destijds. "Ze hebben het ook verdiend, vind ik. De wedstrijden die ik gezien heb, waren altijd uitstekend. Ze hebben veel gewonnen." Op haar hoge leeftijd sloeg de superfan het kampioensfeest over, maar feesten deed ze thuis vanaf de bank.

