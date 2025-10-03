Jongens (16 en 17) krijgen gebiedsverbod voor bezit van tientallen cobra's

Twee jongens van 16 en 17 jaar oud, die donderdagavond werden betrapt op het bezit van 21 cobra's, hebben een gebiedsverbod van drie maanden voor de wijken Kroeven en Langdonk in Roosendaal gekregen. Dat meldt het Openbaar Ministerie vrijdagmiddag.

De twee stonden donderdagavond bij een scooter op de Leemstraat. Agenten zagen dat een van de jongens een fles in zijn handen had. Toen ze uitstapten, probeerde hij de fles onopvallend onder een politieauto te laten vallen.

Mochten de jongens in de drie maanden van hun gebiedsverbod toch in de wijken Kroeven en Langdonk komen, dan telt dat direct als een nieuw misdrijf. Daar staan volgens het OM ook directe gevolgen tegenover. Daarnaast moeten de jongens zich op een later moment verantwoorden voor de kinderrechter.

Zelfgemaakt explosief

De agent zag dit en keek wat de jongen liet vallen. Het bleek een zelfgemaakt explosief, gemaakt van een fles met brandbare vloeistof waarop een cobra vastgeplakt zat met ducttape.

De Roosendaalse wijken Kroeven en Langdonk hebben al langere tijd te maken met veel vuurwerkincidenten. Burgemeester Mark Buijs noemde het eerder 'explosiegeweld'. Buurtbewoners durven ’s avonds de straat nauwelijks nog op en hulpverleners worden bestookt met vuurwerk.

Vuurwerkterreur

Vanwege al het vuurwerkgeweld in de stad besloten de agenten een huiszoeking te doen bij de jongens. In de slaapkamer van een van de verdachten werd naast het bed een tas gevonden met 21 cobra’s en drie shells. De jongens zijn aangehouden en de politie onderzoekt of zij verantwoordelijk zijn voor een aantal geweldsdelicten in de wijk.

“Er wordt de laatste tijd heel veel vuurwerk afgestoken, en daar blijft het niet bij”, zei Buijs eerder tegen Omroep Brabant. Volgens hem is de maat vol. Daarom kondigde hij een pakket aan maatregelen aan om de vuurwerkterreur in de wijken te stoppen. “We gaan er stevig op zitten en de inzet van de politie verhogen.”