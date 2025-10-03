Illegale prostitutie ontdekt en vuurwerkterreur: dit gebeurde vandaag

Van illegale prostitutie ontdekt tot twee aangehouden tieners met een zelfgemaakt explosief en een arsenaal aan cobra's. Dit zijn de vijf verhalen die je vrijdag gelezen moet hebben.

Tijdens een controle op illegale prostitutie zijn in Bergen op Zoom vier Colombiaanse vrouwen aangetroffen die aangaven zich niet veilig te voelen. De Vreemdelingenpolitie en Prostitutie Maatschappelijk Werk hebben de vrouwen tijdelijk ondergebracht in een hotel. Burgemeester Margo Mulder benadrukt het belang van deze controles om mensen tegen uitbuiting te beschermen. Hier lees je het hele verhaal:

Een automobilist moest zijn rijbewijs inleveren na een snelheidsovertreding op de A16 bij Prinsenbeek. De bestuurder reed 129 km/uur waar door wegwerkzaamheden maximaal 70 km/uur was toegestaan. Lees hier verder:

In Den Bosch zijn ruim vierhonderd boetes uitgedeeld aan chauffeurs met vervuilende busjes in de eerste twee weken na invoering van de zero-emissiezone. De gemeente meldt dat 97 procent van de vracht- en bestelauto's nu aan de regels voldoet. In Tilburg werden eerder al 1900 boetes uitgedeeld. Lees hier meer:

De wijk De Hoge Akker in Best wordt geteisterd door een golf van inbraken in bedrijfsbussen. Ondernemers melden wekelijks zes tot tien inbraken waarbij duur gereedschap wordt gestolen. Sommige slachtoffers hebben al meer dan tienduizend euro schade. Check het hier:

