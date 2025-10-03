Bewoner belt politie voor gemaskerde en gewapende mannen in zorgcomplex

Een groep mannen heeft de gemoederen vrijdagavond flink bezig gehouden in een zorgcomplex voor begeleid wonen aan de Bisschop Godschalkstraat in Tilburg. Een bewoner van het zorgcomplex belde de politie dat er een groep mannen met bivakmutsen en een vuurwapen het pand binnenkwam. De groep zou het mogelijk op de bewoner gemunt hebben. De politie rukte groots uit en vond een aantal bivakmutsen.

Na de melding kwam de politie met zo'n acht politiewagens op het zorgcomplex af. Ook de Dienst Speciale Interventies (DSI) werd geïnformeerd, maar hoefde uiteindelijk niet ter plaatse te komen.

Agenten in kogelwerende vesten doorzochten het complex, waar mensen met een (licht) verstandelijke beperkingen wonen. Bij de zoektocht in het gebouw werd geen vuurwapen aangetroffen. Drie mannen werden staande gehouden en zaten even met handboeien in een politiewagen.

Bivakmutsen

De politie vond tijdens de doorzoeking wél bivakmutsen die de mannen gedragen zouden hebben. Een auto werd nog doorzocht, maar ook daar werd geen vuurwapen gevonden. De verdachten zijn niet aangehouden. Er is ook geen aangifte gedaan door de melder.

Er zijn foto's van de mannen gemaakt en zij moesten hun persoonlijke informatie doorgeven. Een woordvoerder van het zorgcomplex Philadelphia laat vrijdagavond weten dat de politie zaterdag terugkomt voor extra onderzoek en het bekijken van de camerabeelden.

"De rust in het zorgcomplex is inmiddels teruggekeerd en dat heeft voor ons de prioriteit", zegt de woordvoerder. De actie van de politie trok veel bekijks in de buurt. Getuigen worden door de politie gehoord.