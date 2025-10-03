Navigatie overslaan

Auto slaat over de kop, politie vindt sloffen sigaretten

Vandaag om 21:29
Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink
Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink
Een auto is vrijdagavond over de kop geslagen op de N279 bij Beek en Donk. Na het ongeluk lag de auto tegen een talud aan. Aan de andere kant van het talud vonden agenten een aantal dozen met sloffen sigaretten. Het is niet duidelijk waar de sigaretten vandaan komen.
Geschreven door

Evie Hendriks
Geschreven door
Evie Hendriks

De inzittenden van de auto raakten niet gewond bij het ongeluk. Het verkeer had ook geen last van het ongeluk en kon langs de auto verder rijden.

Waar de sloffen sigaretten vandaan komen, is niet duidelijk. De politie heeft contact gezocht met de douane.

Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink
Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink
Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink
Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink

