Avondje NAC eindigt na eindsprint zonder punten

Wat een prachtig 'Avondje NAC' in het Rat Verlegh Stadion had kunnen worden, werd een avond zonder al te veel plezier voor de Bredase supporters. Waar er vorige week meer inzat bij het verlies tegen Ajax , gaat NAC vrijdagavond, na een knotsgekke ontknoping, met 1-2 onderuit tegen FC Groningen.

Schaakspel Waar er voor de Eredivisiewedstrijd een hoop gebeurde, viel dat tijdens de start van de wedstrijd wel mee. Het leek een soort schaakspel waarbij beide teams de belangrijkste stukken in de organisatie hielden. Toch vielen er twee goals. Eentje in elk doel, maar geen van beide telde. Ze werden afgekeurd wegens buitenspel.

Voor de aftrap werd er nog een minuut stilte gehouden voor de onlangs overleden Tim Meeùs. Een man die een hoop functies binnen NAC bekleedde. Van voorzitter tot hoofdsponsor. Hij werd 95 jaar oud.

Eerder op de dag presenteerde NAC het nieuwe uittenue in samenwerking met DJ Tiësto. Een zwart shirt met een ode aan 'avondje NAC', waarin de naam van de Bredase dj zelfs verwerkt zit in het shirt. Tiësto mocht zelfs samen met de spelers en scheidsrechters het veld op lopen.

Na een half uur was NAC, op de afgekeurde goal na, amper voor het doel van FC Groningen-keeper Etienne Vaessen gekomen. Groningen drong wat meer aan en kreeg het publiek in Breda nog voor de rust stil.

In minuut 34 was het Tika de Jonge die met een droge schuiver van 25 meter over het natte veld de 0-1 op het bord zette. Leuk feitje: De Jonge kwam uit voor de jeugdelftallen van NAC, maar maakte de overstap naar Groningen voordat hij het eerste haalde. NAC kwam er niet aan te pas in de eerste helft.

Kort naar rust was daar dan eindelijk het eerste schot op goal van 'De Parel van het Zuiden'. Alleen kopte Frederik Oldrup Jensen de bal recht op de Waalwijkse sluitpost van FC Groningen af. Even leek de hoop op een gelijkmaker in Breda te verdwijnen, een schot van Groningen-aanvoerder Stije Resink leek richting de bovenhoek te gaan, maar Daniel Belica voorkwam dat met een prachtige redding.

Einde verhaal

Nog geen twee minuten later viel het doek dan toch in het Rat Verlegh Stadion. Etienne Vaessen stuurde Thom van Bergen in de counter weg. Die ontving de bal rond de middellijn, maar wist na een solo de bal alsnog in het Bredase doel te krijgen en de 0-2 te maken.

Na een aantal wissels van Carl Hoefkens kwam NAC beter in de wedstrijd. Charles-Andres Brym werd een aantal keer gevaarlijk en een kopbal van Boy Kemper miste net wat precisie.

Hoop terug

NAC werd met de minuut sterker en toen het bord van vierde official Boyd van Kommer negen minuten extra tijd toonde, klonk er toch wat gejuich op de tribunes. En dat resulteerde in de aansluitingstreffer van Mohamed Nassoh. Het gevoel in het stadion was helemaal terug en NAC ging zelfs voor de 2-2. Bijna leek die ook te vallen, maar Cherrion Valerius raakte de lat.

Aan de sfeer lag het, ondanks de regen, niet. FC Groningen was de eerste zestig minuten een stuk beter, maar toch zullen de NAC-fans het gevoel hebben dat er ook nu meer inzat. Na acht wedstrijden staat NAC op zeven punten. Na de interlandperiode wacht een wedstrijd tegen PEC Zwolle. Een wedstrijd die gewonnen moet worden om boven de degradatiestreep te blijven.