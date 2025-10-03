Trein ramt stilstaande auto op spoor, bestuurder onder invloed

Een trein heeft vrijdagavond een auto geramd op een spoorwegovergang in Boxtel. De inzittenden van de auto zijn wonder boven wonder niet gewond geraakt bij het ongeluk. De bestuurder van de auto zou onder invloed zijn geweest.

De trein en auto kwamen rond kwart over negen met elkaar in botsing. De hulpdiensten rukten groots uit met meerdere ambulances, brandweerwagens en er werd een traumahelikopter opgeroepen. De twee inzittenden van de auto wisten voor de botsing uit de auto te komen, waardoor zij niet gewond zijn geraakt.

Onder invloed

Hoe de auto op het spoor tot stilstand kwam, is niet duidelijk. De bestuurder van de auto zou volgens de politie onder invloed zijn geweest. De bestuurder is meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek.

De passagiers die in de trein zaten, worden vrijdagavond geëvacueerd. De auto moet van het spoor worden gehaald. Het is nog niet duidelijk of er vrijdagavond nog treinen gaan rijden tussen Eindhoven en Den Bosch.

Er rijden vanaf zaterdag überhaupt geen treinen tussen Den Bosch en Boxtel en Den Bosch en Tilburg door werkzaamheden aan het spoor bij Vught.