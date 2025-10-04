Dode fietser bij Hazeldonk, politie zoekt mogelijke doorrijder

Een overleden fietser is rond acht uur zaterdagochtend gevonden bij grensovergang Hazeldonk. Volgens de politie lijkt het erop dat de man is aangereden toen hij op de fiets reed. "Mogelijk is de man al veel eerder aangereden", laat de politie weten op social media.

Het slachtoffer werd net over de grens gevonden, evenals diens fiets, maar de aanrijding zou in Nederland hebben plaatsgevonden.

Sporen

De politie van beide landen is aanwezig op de plaats van het ongeluk. Agenten doen onderzoek. Er worden sporen veiliggesteld. De mogelijk betrokken automobilist is de politie nog niet bekend. "Hij of zij kan zich melden bij ons."