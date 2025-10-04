Navigatie overslaan
Dode fietser gevonden bij Hazeldonk, gezochte automobilist meldt zich

Vandaag om 13:41
Een overleden fietser is rond acht uur zaterdagochtend gevonden bij grensovergang Hazeldonk. Volgens de politie lijkt het erop dat de man is aangereden toen hij op de fiets reed. "Mogelijk is de man al veel eerder aangereden", laat de politie weten op social media.
Het slachtoffer werd net over de grens gevonden, evenals diens fiets, maar de aanrijding zou in Nederland hebben plaatsgevonden.

Sporen
De politie van beide landen kwam naar de plaats van het ongeluk. Agenten hebben daar onderzoek gedaan en sporen veiliggesteld.

De gezochte automobilist heeft zich inmiddels gemeld, meldde de politie zaterdagmiddag. Het gaat om een Belg. De verdachte gaat een verklaring afleggen.

Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.

