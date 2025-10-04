Navigatie overslaan

Voor de vijfde keer betrapt: automobilist zonder rijbewijs is auto kwijt

Vandaag om 11:04 • Aangepast vandaag om 11:15
Foto: Instagram politie Groene Beemden.
Foto: Instagram politie Groene Beemden.
Agenten van de politie Groene Beemden in Tilburg hebben zaterdagochtend een auto in beslag genomen. De bestuurder werd al voor de vijfde keer betrapt op autorijden terwijl hij geen rijbewijs heeft.
Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

"De kans is groot dat de officier van justitie beslist dat de automobilist zijn auto niet terugkrijgt", laat de politie weten op Instagram. Een voertuig kan namelijk al in beslag worden genomen als je twee keer wordt betrapt op rijden zonder rijbewijs.

