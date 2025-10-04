Voor de vijfde keer betrapt: automobilist zonder rijbewijs is auto kwijt

Agenten van de politie Groene Beemden in Tilburg hebben zaterdagochtend een auto in beslag genomen. De bestuurder werd al voor de vijfde keer betrapt op autorijden terwijl hij geen rijbewijs heeft.

"De kans is groot dat de officier van justitie beslist dat de automobilist zijn auto niet terugkrijgt", laat de politie weten op Instagram. Een voertuig kan namelijk al in beslag worden genomen als je twee keer wordt betrapt op rijden zonder rijbewijs.