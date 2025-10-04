Navigatie overslaan

Politie houdt man aan met inbrekersspullen en gestolen kentekenplaten

Vandaag om 12:26 • Aangepast vandaag om 15:19
Archieffoto: Karin Kamp
Archieffoto: Karin Kamp
nl
Een 39-jarige man uit Sint Willebrord is vrijdagnacht aangehouden in Zegge. Agenten zagen hem rond kwart voor drie 's nachts rijden in een auto met aanhanger. Aan de aanhanger was geen kentekenplaat bevestigd.
Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

Toen de agenten de man lieten stoppen op de A.M. de Jongstraat, vertelde hij meteen dat hij geen rijbewijs heeft. De auto waarin hij reed, stond ook niet op zijn naam.

Gestolen kentekenplaten
Toen de agenten een blik in de auto wierpen, zagen ze daar inbrekersspullen liggen. Uit verder onderzoek bleek op de auto gestolen kentekenplaten zaten.

De man werd daarop aangehouden door de agenten. Hij is naar een politiecellencomplex gebracht. Daar zat hij aan het begin van de zaterdagmiddag nog vast voor verhoor.

Herkomst aanhangwagen
De auto is voor verder onderzoek ook naar het politiebureau gebracht. Daar bleek dat er meerdere kentekenplaten in de auto lagen. Waar die vandaan komen, wordt eveneens onderzocht.

De agenten onderzoeken ook nog de herkomst van de aanhangwagen, want die kon op geen enkele manier achterhaald worden.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!