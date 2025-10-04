Politie houdt man aan met inbrekersspullen en gestolen kentekenplaten

Een 39-jarige man uit Sint Willebrord is vrijdagnacht aangehouden in Zegge. Agenten zagen hem rond kwart voor drie 's nachts rijden in een auto met aanhanger. Aan de aanhanger was geen kentekenplaat bevestigd.

Toen de agenten de man lieten stoppen op de A.M. de Jongstraat, vertelde hij meteen dat hij geen rijbewijs heeft. De auto waarin hij reed, stond ook niet op zijn naam.

Gestolen kentekenplaten

Toen de agenten een blik in de auto wierpen, zagen ze daar inbrekersspullen liggen. Uit verder onderzoek bleek op de auto gestolen kentekenplaten zaten.

De man werd daarop aangehouden door de agenten. Hij is naar een politiecellencomplex gebracht. Daar zat hij aan het begin van de zaterdagmiddag nog vast voor verhoor.

Herkomst aanhangwagen

De auto is voor verder onderzoek ook naar het politiebureau gebracht. Daar bleek dat er meerdere kentekenplaten in de auto lagen. Waar die vandaan komen, wordt eveneens onderzocht.

De agenten onderzoeken ook nog de herkomst van de aanhangwagen, want die kon op geen enkele manier achterhaald worden.