Niek Moonen is ongeneeslijk ziek, zet Energizer te koop: 'Zit er doorheen'

De Tilburgse Niek Moonen verkoopt kermisattractie de Energizer. De kermisexploitant is ziek en geeft aan dat hij niet lang meer te leven heeft. De attractie was het afgelopen jaar op meerdere kermissen in Nederland te zien. In april viel een meisje uit de attractie. Sinds vrijdag staat de Energizer te koop, met het verzoek om alleen bij serieuze interesse contact op te nemen.

In een Facebookbericht laat Moonen weten dat hij ongeneeslijk ziek is. "Vandaag de uitslagen gehad van alles wat ik de afgelopen weken weer heb gehad", schrijft hij. "Helaas was het niet waar we op gehoopt hadden met z’n allen. Ik heb helaas niet lang meer te leven en behandeling is niet meer mogelijk." De kermisattractie is er een voor echte waaghalzen. Aan een draaiende arm zitten bankjes die zelf ook weer draaien. Niek Moonen haalde de bijzondere attractie in 2022 van Tsjechië naar Nederland. Hier kreeg de thrillride de naam Energizer en werd die verbouwd. 'Het is zijn lust en leven'

De Brabantse kermisondernemer exploiteert de attractie samen met zijn vrouw en twee zonen. Zijn vrouw schrijft onder het verkoopbericht dat ze de attractie 'met heel veel verdriet' moeten verkopen. "Mijn man heeft een hart van goud voor de kermis, het is zijn lust en zijn leven. Hij deed altijd zijn best om de uniekste attracties nieuw leven in te blazen met zijn fantastische ideeën en ontwerpen."

Onder het Facebookbericht van Moonen zijn honderden reacties geplaatst. "Geen woorden voor. Wat is alles soms oneerlijk", schrijft Miranda. "Wat een verschrikkelijke uitslag. Ik wens jullie heel veel sterkte de aankomende tijd", laat Michel in een reactie weten. De kermisexploitant bedankt iedereen die hem de laatste weken heeft gesteund: "Ik hoop dat ik jullie allemaal nog een keer zie, maar vandaag zit ik er even doorheen." Val uit attractie en storing

Op 28 april ging het nog mis bij de Energizer op de kermis in Hilversum. Een 14-jarig meisje raakte gewond na een metershoge val uit de attractie. Ze brak een arm en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Energizer werd direct na het ongeluk stilgelegd en mocht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) uiteindelijk eind juni pas weer gaan draaien op de kermis in Dordrecht. Voorafgaand aan de Tilburgse Kermis in juli was het weer spannend voor Moonen. Er werd toen bekend dat de Energizer begin juli een storing had gehad op de kermis in Best. Met als gevolg dat de kermisexploitant de kermis van Panningen aan zich voorbij had laten gaan. Na het vervangen van een set van twee motoren, slaagde Moonen er toch in om de attractie op tijd aan het draaien te krijgen. In Breda nog te zien

De Energizer zal nog te zien zijn op de kermis in Breda van 10 tot en met 19 oktober. Wat er daarna met de attractie gaat gebeuren, is niet bekend. Kermisondernemer Tonny Kroon, die de Energizer voor de familie verkoopt, vraagt om alleen contact op te nemen bij serieuze interesse.