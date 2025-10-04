Vertrokken Glory-oprichter haalt uit naar Rico Verhoeven: 'Dat is smaad'

Het is behoorlijk onrustig binnen de top van kickboksorganisatie Glory. De Amerikaanse mede-oprichter Scott Rudmann is vertrokken en beschuldigt Rico Verhoeven uit Halsteren ervan dat hij zijn eigen tegenstanders uitkiest. Het kamp van de kampioen in het zwaargewicht reageert verbolgen: "Er is bijna sprake van smaad."

Deze week werd bekend dat de Amerikaan Rudmann, in 2012 een van de mede-oprichters van Glory en sindsdien vice-voorzitter en minderheidsaandeelhouder, de organisatie heeft verlaten. Hij spreekt zelf van een vrijwillig vertrek. Bronnen binnen de organisatie beweren dat hij is weggestuurd. In een bericht op X haalt de 55-jarige Rudmann uit naar Verhoeven (36). De kickbokser uit Halsteren is het boegbeeld van Glory en is sinds 2014 kampioen in de hoogste gewichtsklasse. "Ik ben erg benieuwd of Rico het gaat opnemen tegen de winnaar van het zwaargewichttoernooi (waarom doet hij niet mee aan het toernooi?) en zijn titel een keer fatsoenlijk verdedigt. Geen tegenstanders uitkiezen, geen schema's bepalen, geen gezeur. Gooi hem in de ring!", schrijft Rudmann.

"Zijn uitspraken zijn bizar, er klopt niets van. Dit is bijna smaad", zegt Karim Erja, manager van Verhoeven, tegen de NOS. "Rico heeft in al die jaren nog nooit een tegenstander geweigerd. Hij vecht tegen elke vechter die Glory voorstelt." Glory-matchmaker Robbie Timmers bevestigt dat Verhoeven nooit een tegenstander heeft afgewezen die hem door de organisatie werd aangeboden. "De matchmaking wordt door ons als organisatie bepaald. Rico heeft iedereen geaccepteerd die wij tegenover hem hebben geplaatst, en ook verslagen."

Volgens manager Erja deed Rudmann zijn uitspraken uit wrok. "Wij weigeren al sinds 2015 met deze man te communiceren. Hij heeft zich intern dusdanig geprofileerd dat we niets met hem te maken wilden hebben." "Hij is natuurlijk niet voor niets weggestuurd. Rudmann zegt dat hij zelf is vertrokken, maar wij hebben iets anders gehoord." Volgens bronnen binnen Glory heeft Rudmann al een jaar geel rol meer gespeeld binnen de organisatie, sinds het aanstellen van de Amerikaanse topman Marshall Zelaznik. Dat zijn vertrek nu naar buiten komt, is omdat het papierwerk nu is afgerond. Sinds de komst van Zelaznik en het vertrek van Rudmann beleeft Glory een onrustig jaar. In mei was er een geflopt evenement in Miami en daarna werd het groots aangekondigde jubileumevenement Glory 100 vanwege tegenvallende kaartverkoop teruggebracht van twee dagen naar één dag.

