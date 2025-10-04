Rattenoverlast: handhavers gaan afvalzakken controleren
Ondernemers en bewoners hangen nu soms te vroeg de zakken voor plastic, blikken en drinkpakken buiten. Met als gevolg dat hier ratten op af kunnen komen, schrijft het gemeentebestuur in antwoorden op vragen van DGG. Door strenger toe te zien op het buitenzetten van de zakken, zouden ratten ook eerder wegblijven.
Zakken die te vroeg buiten hangen, krijgen een sticker, om mensen hierop te wijzen. Ook proberen handhavers te herleiden van wie de zak is, aldus Studio040.
Rattenoverlast
Al jaren kampt het centrum van Geldrop met rattenoverlast. Ieder jaar komen hierover meldingen binnen. Volgens burgemeester en wethouders zijn de afvalzakken met eet- en drinkresten een belangrijke oorzaak voor de overlast. Ook zouden ondernemers rolcontainers met afval niet goed afsluiten. Verder speelt mee dat er geen gif meer mag worden gebruikt om de diertjes te bestrijden.
Zorgen
Het gemeentebestuur schrijft dat er zorgen zijn over de overlast, omdat de diertjes ook ziektes kunnen overbrengen. De gemeente neemt daarom meerdere maatregelen om de overlast tegen te gaan. Dat gebeurt dus met de inzet van handhavers, maar ook door ondernemers vaker advies te geven. Zo hebben rattenvallen weinig zin, schrijft de gemeente.
Wel gelooft de gemeente in een bewustwordingscampagne over hoe bewoners en winkeliers het beste hun afval op straat kunnen aanbieden. Verder voert de gemeente in november straatgesprekken met winkeliers, bewoners en bezoekers van het centrum. Tijdens die gesprekken wordt aan mensen gevraagd hoe ze de overlast ervaren en wat ze zelf doen om de overlast terug te dringen.
De meldingen van overlast die de gemeente binnenkrijgt, worden doorgestuurd naar de ongediertebestrijding.