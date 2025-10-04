Rattenoverlast: handhavers gaan afvalzakken controleren

In het centrum van Geldrop zijn voortaan handhavers actief, die nagaan of de plastic afvalzakken niet te vroeg aan de palen worden gehangen. Het is één van de maatregelen die de gemeente neemt om de rattenoverlast in het centrum tegen te gaan.

Ondernemers en bewoners hangen nu soms te vroeg de zakken voor plastic, blikken en drinkpakken buiten. Met als gevolg dat hier ratten op af kunnen komen, schrijft het gemeentebestuur in antwoorden op vragen van DGG. Door strenger toe te zien op het buitenzetten van de zakken, zouden ratten ook eerder wegblijven. Zakken die te vroeg buiten hangen, krijgen een sticker, om mensen hierop te wijzen. Ook proberen handhavers te herleiden van wie de zak is, aldus Studio040.

Rattenoverlast

Al jaren kampt het centrum van Geldrop met rattenoverlast. Ieder jaar komen hierover meldingen binnen. Volgens burgemeester en wethouders zijn de afvalzakken met eet- en drinkresten een belangrijke oorzaak voor de overlast. Ook zouden ondernemers rolcontainers met afval niet goed afsluiten. Verder speelt mee dat er geen gif meer mag worden gebruikt om de diertjes te bestrijden.