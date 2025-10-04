Frank kreeg borstkanker: ‘Ik voel me soms een last voor mijn vrouw'

"Meneer, u heeft kanker… Borstkanker." De arts in de spreekkamer zei het misschien niet zo kortaf en direct, maar bij Frank Vermeeren uit Oosterhout kwam het wel zo hard binnen. Vorig jaar kreeg hij deze diagnose, die vooral vrouwen (18.000 per jaar) krijgen. Voor mannen is de ziekte zeldzaam, maar daarmee niet minder ingrijpend.

Om meer bekendheid te geven aan borstkanker bij mannen was er zaterdagmiddag een speciale bijeenkomst in cultureel centrum De Cammeleur in Dongen. Zo’n zeventig mannen en vrouwen kwamen samen om ervaringen te delen en informatie te krijgen. Robbert van Alphen, internist-oncoloog in het ETZ in Tilburg, vindt het belangrijk dat hier meer aandacht voor komt. “Borstkanker bij mannen is zeldzaam, maar toch worden er elk jaar zo’n tweehonderd mannen ziek", vertelt hij. "Vaak komen ze laat bij de dokter, omdat ze er simpelweg niet aan denken dat het wel eens borstkanker zou kunnen zijn." Het staat bekend als een vrouwenziekte. In de spreekkamer merkt Van Alphen dat mannen heel verbaasd reageren, omdat ze niet hadden verwacht dat ze deze ziekte konden krijgen. "Hoe eerder we erbij zijn, hoe beter we het kunnen behandelen. Dat geldt ook voor mannen."

"Op alle folders staan altijd vrouwen, ik mis informatie voor mij als man."

Voor Frank Vermeeren kwam de diagnose vorig jaar als een klap. Zijn vrouw zag iets geks op zijn borst en trok aan de bel. "De huisarts verzekerde me dat ik me geen zorgen moest maken, hij had nog nooit borstkanker gezien bij een man", vertelt Frank. Toch liet hij voor de zekerheid een onderzoek doen. "Helaas was het bingo, maar geen fijne." Frank werd geopereerd en bestraald. Hij herstelt daar nog steeds van. "Ik dacht dat ik na de behandeling zo weer de oude was, maar ik ben nog steeds snel moe", vertelt hij. Daar kan hij maar slecht aan wennen. "Ik vind het vooral moeilijk, omdat ik het gevoel heb dat ik een last ben voor mijn vrouw." Zijn vrouw, Carina, zit naast hem en knikt hem bemoedigend toe. Hij glimlacht: "Gelukkig helpt ze me geweldig."

Deze mannen hadden borstkanker, nu vragen ze hier aandacht voor (foto: Loïs Verkooijen).

Wat Frank opvalt, is dat bijna alle informatie over borstkanker op vrouwen gericht is. “Alle folders en uitleg gaan over het vrouwelijk lichaam. Als man weet je dan niet altijd wat er voor jou geldt. Daarom ben ik naar deze bijeenkomst gekomen: om antwoorden te vinden en meer te leren.” Daarbij is vooral ook het mentale stuk belangrijk, zegt het stel. "Voor vrouwen is er veel steun, bijvoorbeeld na een borstoperatie", zegt Carina. "Nu schaamt Frank zich helemaal niet over zijn litteken en praat hij er makkelijk over. Maar er werd bij hem veel minder stilgestaan bij het omgaan met zijn diagnose of herstelproces. Dat kan wel beter", vindt ze.

"Voor nu kan ik opgelucht ademhalen."