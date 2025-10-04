Navigatie overslaan

Dode gevonden op campingterrein van festival

Vandaag om 22:38 • Aangepast vandaag om 22:59
De overledene is gevonden op de camping van het festival (foto: Persbureau Heitink).
Op een camping aan de Schuttersweg in Volkel is zaterdagmiddag een dode gevonden. Het gaat om de festivalcamping van Festyland, dat daar dit weekend wordt gehouden.
Profielfoto van Ista van Galen
Geschreven door
Ista van Galen

De politie meldt zaterdagavond na uitgebreid onderzoek dat de overledene niet door een misdrijf om het leven is gekomen. Het politieonderzoek is daarmee afgerond. Of het gaat om een natuurlijke dood, kan de woordvoerder niet zeggen.

