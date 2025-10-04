Dode gevonden op campingterrein van festival

Op een camping aan de Schuttersweg in Volkel is zaterdagmiddag een dode gevonden. Het gaat om de festivalcamping van Festyland, dat daar dit weekend wordt gehouden.

De politie meldt zaterdagavond na uitgebreid onderzoek dat de overledene niet door een misdrijf om het leven is gekomen. Het politieonderzoek is daarmee afgerond. Of het gaat om een natuurlijke dood, kan de woordvoerder niet zeggen.