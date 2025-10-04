Overleden vrouw gevonden op campingterrein van festival

Op een camping aan de Schuttersweg in Volkel is zaterdagmiddag een overleden vrouw gevonden. Het gaat om de festivalcamping van Festyland, dat daar dit weekend wordt gehouden.

De politie meldt zaterdagavond na uitgebreid onderzoek dat de vrouw niet door een misdrijf om het leven is gekomen. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een natuurlijke dood. Vanwege de privacy doet de politie verder geen mededelingen.

De organisatie meldt zondag dat de overledene een vrouw van 52 is uit het Gelderse Vorden.

Op social media is een verklaring geplaatst, waarin Festyland iedereen sterkte wenst. "Met grote verslagenheid laten we weten dat er in de nacht van vrijdag op zaterdag een bezoeker is overleden op onze festivalcamping", zo schrijft de organisatie. "Onze gedachten gaan uit naar de familie, vrienden en naasten van het slachtoffer. We begrijpen dat dit nieuws veel indruk maakt op bezoekers en betrokkenen."