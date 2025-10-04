Dodelijk ongeluk en storm Amy zorgt voor ravage: dit gebeurde er vandaag

Van een overleden fietser in Hazeldonk tot windstoten van 80 kilometer per uur: dit zijn de drie verhalen die je op zaterdag gelezen moet hebben.

Bij de grensovergang Hazeldonk is zaterdagochtend een overleden fietser gevonden die vermoedelijk is aangereden. De gezochte automobilist, een Belg, heeft zich inmiddels gemeld bij de politie en zal een verklaring afleggen. Hier lees je het hele verhaal:

Storm Amy zorgt zaterdag voor onstuimige omstandigheden in Brabant met windstoten tot 80 kilometer per uur. Op diverse plekken waaiden bomen om, zoals in Berkel-Enschot, Deurne en Galder. De brandweer was druk met het ruimen van omgevallen bomen en takken. Check hier alle details:

Honderden mensen namen zaterdag afscheid van de 17-jarige Jesse uit Reusel, die vorige week omkwam bij een auto-ongeluk. Tijdens de uitvaart vormden veel jongeren een erehaag met fakkels. Het slachtoffer bleek geen rijbewijs te hebben toen hij tegen een boom botste. Lees hier het hele verhaal: