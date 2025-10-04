PSV wint met weinig moeite van PEC Zwolle

PSV heeft in de Eredivisie de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle zonder problemen gewonnen. De Eindhovenaren waren zaterdagavond met 4-0 te sterk. Het betekende voor PSV de vierde achtereenvolgende zege in een uitduel in de competitie.

Guus Til startte net als woensdag in de uitwedstrijd tegen Bayer Leverkusen (1-1) in de Champions League als spits. Ivan Perisic kreeg rust van trainer Peter Bosz, die aanvoerder Jerdy Schouten als centrale verdediger liet voetballen. Ryan Flamingo en Armando Obispo zaten op de reservebank.

De club uit Eindhoven heeft na acht duels 19 punten en staat op de gedeelde eerste plaats in de Eredivisie. Feyenoord kan zondag bij een goed resultaat tegen FC Utrecht weer afstand nemen van PSV.

Het eerste kwart van het duel liet PSV nog weinig zien. De eerste kans in de 23e minuut leverde direct een doelpunt op. Na een steekpass van Joey Veerman legde Couhaib Driouech de bal breed op Ismael Saibari, die simpel kon scoren: 0-1. Kort daarna scoorde Guus Til, maar die treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Kort voor rust liep PSV alsnog verder weg. PEC-keeper Tom de Graaff ging in de fout toen hij een verdediger wilde inspelen. PSV profiteerde via Dennis Man, die met links scoorde: 0-2.

Rode kaart

PSV kwam in de tweede helft niet meer in de problemen en kreeg het nog makkelijker toen Tristan Gooijer van PEC Zwolle in de 62e minuut met een directe rode kaart, voor een overtreding op Veerman, moest vertrekken. Veerman zelf zorgde vijf minuten later voor de derde treffer (0-3). De ingevallen Flamingo bepaalde in de blessuretijd met een kopbal de eindstand.

Debuut

De 17-jarige Noah Fernandez maakte tijdens de wedstrijd zijn debuut voor PSV. De jonge Belg kwam in de 80ste minuut het veld voor zijn landgenoot Saibari.

PSV hervat de competitie na de komende interlandperiode met een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Daarna komt Napoli in de Champions League op bezoek.