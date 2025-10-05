Na olympische teleurstelling: Raïsa nu in finale Mexicaans toernooi

Beachvolleybalster Raïsa Schoon uit Werkendam heeft samen met Katja Stam de finale bereikt van het Challenge-toernooi in het Mexicaanse Veracruz. Het duo versloeg zaterdag in de halve eindstrijd Shaunna Polley en Olivia MacDonald uit Nieuw-Zeeland met 21-17 en 21-13.

Chloe Loreen en Corinne Quiggle uit de Verenigde Staten zijn de tegenstandsters van Stam en Schoon in de finale.

Successen

Stam en Schoon vormen sinds 2019 een koppel en boekten al de nodige successen. In 2022 bereikten ze de eerste plaats op de wereldranglijst. Ze waren actief als koppel op de Olympische Spelen van Tokio in 2021 (uitgeschakeld na tussenronde) en de Spelen van Parijs in 2024 (gestrand in de achtste finale).

Stam moest eerder dit jaar rust nemen om te herstellen van een rugblessure. Om haar positie op de wereldranglijst enigszins te behouden, vormde Schoon daarom tijdelijk een koppel met Mila Konink.