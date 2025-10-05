Eindelijk beter weer in zicht: 'Temperatuur gaat richting 19 graden'

Er komt komende week wat beter weer aan, vertelde Floris Lafeber van Weerplaza zondagochtend in het radioprogramma Weekend op Omroep Brabant. "We moeten even door de zure appel bijten."

Deze zondag wordt het in ieder geval al wat minder onstuimig dan zaterdag. "We zien vanuit het westen wel veel buien over de provincie trekken. Daar kan lokaal onweer bij zitten. Maar de wind is ten opzichte van zaterdag flink afgenomen. Die waait deze ochtend nog matig tot vrij krachtig. Met name in West-Brabant is die nog behoorlijk aanwezig. In de loop van de middag gaat het minder hard waaien en wordt het aantal buien ook minder. We krijgen dan ook de zon vaker te zien en de temperatuur komt uit op 15 of 16 graden."

Krachtig hogedrukgebied

Komende week krijgen we te maken met een krachtig hogedrukgebied ten westen van ons land. "Dat brengt rustiger weer met zich mee", legde Lafeber uit op de radio. "Maar de zon krijgen we maandag en dinsdag nog weinig te zien. Er is dan veel bewolking en af en toe kan wat regen vallen."

In het begin van de week komt de temperatuur niet veel hoger dan 15 graden. "Maar vanaf woensdag - als de zon vaker gaat schijnen - gaat de temperatuur flink stijgen, richting 19 graden. In het zonnetje is het dan lekker buiten."