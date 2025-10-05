Peter Bosz vindt dat vernieuwd PSV steeds beter gaat voetballen
"Ik zit nooit helemaal rustig op de bank", zei Bosz na de wedstrijd "Deze avond alleen aan het begin even niet, toen we niet goed druk zetten en PEC er af en toe onderuit kon voetballen. Daarna hadden we het onder controle en waren we in balbezit heel goed."
Bosz zette middenvelder Jerdy Schouten zaterdag centraal in de verdediging neer. "We hebben voor heel veel voetbal gekozen om op die manier de tegenstander te slopen. We hebben PEC Zwolle best veel laten lopen."
"We waren vanavond oppermachtig."
Ook Schouten zelf was blij met wat zijn ploeg zaterdagavond liet zien. "Ik durf wel te zeggen dat we vandaag oppermachtig waren. We waren aan de bal heel vast, heel comfortabel. Het leek bijna of we met acht middenvelders speelden."
Met zijn positie in de verdediging, naast Yarek Gasiorowski, kon de aanvoerder wel leven. "Achterin spelen is niet nieuw voor me. Als je zo vaak de bal krijgt, is het soms niet eens erg. Als centrale verdediger raak je meer de bal. Maar de trainer weet ook dat ik liever op het middenveld speel. Dat weet iedereen, maar dat komt wel weer."