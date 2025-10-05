Peter Bosz vindt dat vernieuwd PSV steeds beter gaat voetballen

Peter Bosz ziet het in de zomer op veel posities gewijzigde PSV steeds beter gaan voetballen. Dat vertelde de trainer van de Eindhovenaren zaterdagavond na de zege van 4-0 bij PEC Zwolle in de Eredivisie. "Het is ook niet heel gek. We zijn nog niet heel lang bezig, met acht nieuwe spelers", vertelde Bosz aan ESPN.

"Ik zit nooit helemaal rustig op de bank", zei Bosz na de wedstrijd "Deze avond alleen aan het begin even niet, toen we niet goed druk zetten en PEC er af en toe onderuit kon voetballen. Daarna hadden we het onder controle en waren we in balbezit heel goed."

Ook Schouten zelf was blij met wat zijn ploeg zaterdagavond liet zien. "Ik durf wel te zeggen dat we vandaag oppermachtig waren. We waren aan de bal heel vast, heel comfortabel. Het leek bijna of we met acht middenvelders speelden."

Met zijn positie in de verdediging, naast Yarek Gasiorowski, kon de aanvoerder wel leven. "Achterin spelen is niet nieuw voor me. Als je zo vaak de bal krijgt, is het soms niet eens erg. Als centrale verdediger raak je meer de bal. Maar de trainer weet ook dat ik liever op het middenveld speel. Dat weet iedereen, maar dat komt wel weer."