Jumbo waarschuwt personeel voor zorgwekkende trend: creepshots

Supermarktketen Jumbo waarschuwt zijn personeel voor bezoekers die stiekem seksueel getinte foto's maken van vrouwelijke personeelsleden en klanten. Deze foto's worden daarna online verspreid. Het KRO-NCRV-programma Pointer ontdekte online honderden zogenaamde 'creepshots', gemaakt in Nederlandse winkels. Daarop zijn ook minderjarige vakkenvullers te zien.

Creepshots zijn seksueel getinte foto’s en video’s die stiekem worden gemaakt van vrouwelijk personeel en klanten in winkels waarbij ingezoomd wordt op borsten en billen. Pointer ontdekte dat online beelden staan die opgenomen zijn in onder meer de Jumbo, Albert Heijn, Plus en Lidl. De beelden worden via besloten chatgroepen en internationale fora verspreid, voorzien van seksualiserende commentaren.

"Ze heeft geen idee wie er achter haar staat en haar fitte, dikke witte kontje fotografeert. Een van mijn beste foto's tot nu toe”, schrijft een creepshot-maker bij foto’s van de billen van een klant. Een ander blijkt een slachtoffer langere tijd te hebben gevolgd. "Ik stalkte haar en vond uit dat ze een medewerker was die aan het shoppen was in de pauze”, zegt een voyeur bij vijftien foto’s waarbij ingezoomd is op de billen en borsten van een jonge vrouw in een supermarkt.

Jumbo is verbolgen over deze zorgwekkende trend. “We gaan onze uiterste best doen om de beelden offline te krijgen”, zegt een woordvoerder. De supermarktketen heeft direct contact gezocht met het forum en geëist dat de beelden die gemaakt zijn in Jumbo-winkels offline worden gehaald.

De Veghelse supermarktketen gaat snel alle winkelmanagers op de hoogte brengen van dit zorgwekkende fenomeen, zegt de woordvoerder tegen Pointer. “Gezien jullie signaleringen hebben we besloten om begin oktober alle winkelmanagers te informeren. Om ze te laten weten dat dit helaas ook plaatsvindt in onze winkels, maar ook om uit te leggen wat je kunt ondernemen als winkel en medewerker”, aldus de Jumbo-woordvoerder. Jumbo onderzoekt verder of een fotografeer- en videoverbod in hun winkels juridisch haalbaar is.

Van de vrouwen die Pointer de afgelopen maanden op creepshots identificeerde, hebben er twee aangifte gedaan. In beide gevallen heeft het onderzoek ook een e-mailadres en IP-adres van de maker opgeleverd, die gedeeld zijn met de politie.