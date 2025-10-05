Prins Amadeiro wil tradities behouden in Oeteldonk: ‘Geen bananenpak’
Ongeveer een jaar geleden stopte de vorige prins plotseling. Jean-Philippe Monod de Froideville is zijn opvolger. Tot aan zijn eerste grote optreden tijdens carnaval bleef dat geheim. "Het leuke vond ik dat echt niemand het wist en dat we het ook geheim konden houden tot het moment dat we aankwamen in ons pronkjuweel,” vertelt hij.
Tijdens carnaval staat zijn agenda vol. Vanaf de aankomst op zondag om 11:11 uur op Oeteldonk Centraol tot aan de begrafenis van Knillis op dinsdagnacht volgen optochten, rituelen en ontmoetingen met de Oeteldonkers elkaar in snel tempo op.
Nu hij buiten carnavalstijd een dag terugkeert, heeft de prins tijd om terug te blikken op zijn eerste jaar, vooruit te kijken naar volgend carnaval en te laten zien wie hij is als prins. “De eerste keer in Oeteldonk was fantastisch. In de lege trein voelde je de stilte voor de storm. Toen de deuren opengingen en ik de eerste tranen van de Peer zag, was dat onbeschrijfelijk”, zegt hij.
Juist de emotie van de Oeteldonkers en het warme welkom maken het carnaval voor Amadeiro bijzonder. “We hebben zoveel mensen ontmoet en duizenden foto’s gemaakt. Dat zegt heel veel.”
Traditiegetrouw moet een Oeteldonkse prins een mensenmens zijn. Dat laat Amadeiro ook deze zondag zien. Vanaf zijn aankomst op de Parade, waar het jubileum wordt gevierd, zwaait hij naar honderden Oeteldonkers, deelt hij handkussen uit, knuffelt en geeft hij zelfs een box aan kinderen. “Tijdens de optochten en rondgangen door de stad proberen we zoveel mogelijk contact te maken en te horen waarom mensen zo van ons carnaval genieten. Dat blijven we doen, en ik hoop dat de Oeteldonkers dat ook merken”, zegt hij.
Zijn eerste jaar als prins heeft hem duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om vol energie te blijven voor de mensen. “Mijn adjudant en ik merken dat we een extra batterij hebben voor Oeteldonk. Als het energiepeil even daalt, schakelen we die in en gaan we gewoon door”, legt hij uit.
Na zijn korte verblijf in Oeteldonk keert Amadeiro terug naar zijn winterpaleis, het huis waar hij buiten carnaval woont en zich voorbereidt op zijn rol. Hier kan hij alles op een rijtje zetten en zich klaarmaken voor de drukte van volgend jaar. “Ik hoop dat alles soepel verloopt tot het afscheid van Knillis, dat iedereen carnaval viert zoals het hoort, zonder ongeregeldheden, en dat we samen een knallend feest hebben”, zegt hij.
Dat wordt steeds belangrijker, nu Oeteldonk elk jaar drukker wordt en meer bezoekers van buiten de stad trekt. De prins benadrukt dat iedereen die, net als hij, van buiten Den Bosch naar Oeteldonk komt, zich moet aanpassen aan de tradities.
“Wij verwachten dat mensen meegaan in onze traditie en er zo uitzien dat we als één familie carnaval kunnen vieren. Wie liever in een bananenpak rondloopt, kan beter nog een halte blijven zitten in de trein”, zegt hij met een lach.
Zo vieren ze carnaval in Oeteldonk
In Den Bosch wordt carnaval anders gevierd dan in de rest van Brabant. Oeteldonk ontstond in 1882, toen veel mensen vonden dat carnaval te losbandig was en ingeperkt moest worden. Een groep Bosschenaren bedacht een oplossing: een spel rond carnaval, waarbij het niet alleen om feesten en drinken ging.
Daaruit ontstond het Oeteldonkse protocol, met rollen zoals de Burgervaojer, de assessor, vergelijkbaar met een wethouder, en het Geminteraod. Sinds 1883 is er ook ’t Hof met de prins, nu Amadeiro XXVII, en zijn entourage. De prins staat drie dagen zichtbaar tussen de Oeteldonkers, doet mee aan optochten en officiële rituelen en vervult zo zijn rol binnen het eeuwenoude carnavalsspel. Deze manier van carnaval vieren is uniek in de wereld.