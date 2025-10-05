Prins Amadeiro wil tradities behouden in Oeteldonk: ‘Geen bananenpak’

Prins Amadeiro XXVII is normaal gesproken alleen tijdens carnaval in Oeteldonk te zien, maar dit weekend maakt hij een uitzondering. Voor het 143-jarig jubileum van de Oeteldonkse Club komt hij speciaal naar Den Bosch. Zo’n bezoek buiten carnavalstijd gebeurt maar eens in de elf jaar. “Wij zijn ontzettend blij dat wij op zo'n korte termijn al terug mogen komen in ons pronkjuweel. Dat is heel bijzonder", zegt prins Amadeiro zondagmiddag.

Ongeveer een jaar geleden stopte de vorige prins plotseling. Jean-Philippe Monod de Froideville is zijn opvolger. Tot aan zijn eerste grote optreden tijdens carnaval bleef dat geheim. "Het leuke vond ik dat echt niemand het wist en dat we het ook geheim konden houden tot het moment dat we aankwamen in ons pronkjuweel,” vertelt hij. Tijdens carnaval staat zijn agenda vol. Vanaf de aankomst op zondag om 11:11 uur op Oeteldonk Centraol tot aan de begrafenis van Knillis op dinsdagnacht volgen optochten, rituelen en ontmoetingen met de Oeteldonkers elkaar in snel tempo op. Nu hij buiten carnavalstijd een dag terugkeert, heeft de prins tijd om terug te blikken op zijn eerste jaar, vooruit te kijken naar volgend carnaval en te laten zien wie hij is als prins. “De eerste keer in Oeteldonk was fantastisch. In de lege trein voelde je de stilte voor de storm. Toen de deuren opengingen en ik de eerste tranen van de Peer zag, was dat onbeschrijfelijk”, zegt hij.

Prins Amadeiro XXVII komt voor het eerst aan met de hoftrein (foto: Eye4vision)

Juist de emotie van de Oeteldonkers en het warme welkom maken het carnaval voor Amadeiro bijzonder. “We hebben zoveel mensen ontmoet en duizenden foto’s gemaakt. Dat zegt heel veel.” Traditiegetrouw moet een Oeteldonkse prins een mensenmens zijn. Dat laat Amadeiro ook deze zondag zien. Vanaf zijn aankomst op de Parade, waar het jubileum wordt gevierd, zwaait hij naar honderden Oeteldonkers, deelt hij handkussen uit, knuffelt en geeft hij zelfs een box aan kinderen. “Tijdens de optochten en rondgangen door de stad proberen we zoveel mogelijk contact te maken en te horen waarom mensen zo van ons carnaval genieten. Dat blijven we doen, en ik hoop dat de Oeteldonkers dat ook merken”, zegt hij. Zijn eerste jaar als prins heeft hem duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om vol energie te blijven voor de mensen. “Mijn adjudant en ik merken dat we een extra batterij hebben voor Oeteldonk. Als het energiepeil even daalt, schakelen we die in en gaan we gewoon door”, legt hij uit.

Prins Amadeiro zwaait naar de Oeteldonkers, deelt handkussen uit, knuffelt en geeft zelfs een box aan kinderen (foto: Megan Hanegraaf).

Na zijn korte verblijf in Oeteldonk keert Amadeiro terug naar zijn winterpaleis, het huis waar hij buiten carnaval woont en zich voorbereidt op zijn rol. Hier kan hij alles op een rijtje zetten en zich klaarmaken voor de drukte van volgend jaar. “Ik hoop dat alles soepel verloopt tot het afscheid van Knillis, dat iedereen carnaval viert zoals het hoort, zonder ongeregeldheden, en dat we samen een knallend feest hebben”, zegt hij. Dat wordt steeds belangrijker, nu Oeteldonk elk jaar drukker wordt en meer bezoekers van buiten de stad trekt. De prins benadrukt dat iedereen die, net als hij, van buiten Den Bosch naar Oeteldonk komt, zich moet aanpassen aan de tradities. “Wij verwachten dat mensen meegaan in onze traditie en er zo uitzien dat we als één familie carnaval kunnen vieren. Wie liever in een bananenpak rondloopt, kan beter nog een halte blijven zitten in de trein”, zegt hij met een lach.