Wapen gevonden in achtergelaten scooter, politie zoekt contact met eigenaar

Agenten van de politie Land van Cuijk hebben zondagochtend een alarmpistool gevonden in een scooter die was achtergelaten aan de Heerstraat te Sint Agatha.

Agenten hebben het wapen in beslag genomen. Onderzocht wordt of het wapen omgebouwd is tot een echt vuurwapen. Vervolgens wordt het vernietigd.

Scooter van vrouw, papieren van man

De eigenaar van de scooter, een vrouw, is achterhaald. De politie heeft zondagmiddag nog geen contact met haar kunnen krijgen.

In de buddyseat van de scooter, die open was toen de agenten deze zagen staan, werden echter papieren van een man gevonden. "Al met al een dubbel verhaal."