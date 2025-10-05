Michael van Gerwen beleeft moeilijkste periode in leven: 'Ik kom terug'

Michael van Gerwen bevindt zich op dit moment in de moeilijkste periode van zijn leven. Dat vertelt de darter uit Vlijmen in aanloop naar het prestigieuze World Grand Prix-toernooi in Leicester in de Engelse krant The Sun.

Eerder dit jaar kwam er een eind aan de relatie tussen Van Gerwen en zijn vrouw Daphne en de darter heeft daarnaast zorgen over zijn vader. Bij hem is kanker vastgesteld, maar volgens Van Gerwen is zijn vader oké. "Hij krijgt nu zeven weken radiotherapie en waarschijnlijk chemotherapie. Hopelijk is daarna alles goed.”

"Soms zijn andere dingen belangrijker in het leven.”

Zijn vader werd een paar dagen voordat Van Gerwen moest beginnen aan het World Matchplay-toernooi in juli - een van de hoogst aangeschreven toernooien bij de bond PDC - geopereerd. "Dat was niet de meest ideale voorbereiding voor mij", blikt MVG terug in The Sun. "Soms zijn andere dingen belangrijker in het leven.”

De Vlijmenaar won zijn eersterondeduel op het World Matchplay nog wel - het werd 10-6 tegen landgenoot Raymond van Barneveld - maar in de tweede ronde moest hij met 11-13 zijn meerdere erkennen in de Noordier Josh Rock. In september zorgde van Gerwen voor een daverende verrassing door de World Series of Darts Finals in Amsterdam op zijn naam te schrijven, zijn eerste grote titel in twee jaar tijd. Daar was zijn spel af en toe weer als vanouds. De Vlijmenaar rekende in de finale af met wereldkampioen Luke Littler. Het werd 11-7. "Dat ik tot dit in staat was, had ik niet verwacht", zei Van Gerwen na afloop van die wedstrijd.

"Maak je geen zorgen, ik kom terug."

Tijdens het World Grand Prix-toernooi in Leicester moet Van Gerwen het dinsdag in de eerste ronde opnemen tegen landgenoot Dirk van Duijvenbode. De Vlijmenaar, die dit toernooi al zes keer won, lijkt na zijn imponerende zege in Amsterdam op de weg terug. Maar hij benadrukt in The Sun dat hij tijd nodig heeft "Ik zit middenin in de scheiding. Ik neem mijn tijd met mijn kinderen. Alles is nu anders bij mij. Ik moet een nieuwe routine vinden. Dat duurt een paar maanden, maar Ik kom terug. Maak je geen zorgen.”