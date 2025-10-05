Vrouw neergestoken in huis: verdachte aangehouden

In een appartementencomplex aan de Enschotsestraat in Tilburg is zondagochtend een vrouw neergestoken. Er is een verdachte aangehouden, meldt de politie.

De politie trof het slachtoffer in een van de woningen aan. De verdachte werd in een andere woning van het complex aangehouden, meldt de politie. Wat de aanleiding van de steekpartij is, is nog onduidelijk. De politie onderzoekt de zaak.

Het slachtoffer was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Diverse hulpdiensten werden opgeroepen - onder meer een traumaheli is ter plekke gekomen. Getuigen wordt gevraagd de politie te bellen op telefoonnummer 0900-8844.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

