Vrouw neergestoken op straat: verdachte aangehouden, traumaheli aanwezig
Vandaag om 12:00 • Aangepast vandaag om 12:27
Aan de Enschotsestraat in Tilburg is zondagochtend een vrouw neergestoken. Er is een verdachte aangehouden, meldt de politie.
Diverse hulpdiensten zijn opgeroepen - onder meer een traumaheli is aanwezig - en de politie doet onderzoek. Getuigen wordt gevraagd de politie te bellen op telefoonnummer 0900-8844.
Aanspreekbaar
Het slachtoffer is aanspreekbaar. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk.
