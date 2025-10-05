Vrouw neergestoken op straat: verdachte aangehouden, traumaheli aanwezig

Aan de Enschotsestraat in Tilburg is zondagochtend een vrouw neergestoken. Er is een verdachte aangehouden, meldt de politie.

Diverse hulpdiensten zijn opgeroepen - onder meer een traumaheli is aanwezig - en de politie doet onderzoek. Getuigen wordt gevraagd de politie te bellen op telefoonnummer 0900-8844. Aanspreekbaar

Het slachtoffer is aanspreekbaar. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

