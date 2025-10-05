Navigatie overslaan

Vrouw neergestoken op straat: verdachte aangehouden, traumaheli aanwezig

Vandaag om 12:00 • Aangepast vandaag om 12:27
Veel hulpdiensten op de Enschotsestraat in Tilburg (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
Aan de Enschotsestraat in Tilburg is zondagochtend een vrouw neergestoken. Er is een verdachte aangehouden, meldt de politie.
Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

Diverse hulpdiensten zijn opgeroepen - onder meer een traumaheli is aanwezig - en de politie doet onderzoek. Getuigen wordt gevraagd de politie te bellen op telefoonnummer 0900-8844.

Aanspreekbaar
Het slachtoffer is aanspreekbaar. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
