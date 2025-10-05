Advertentie
Dode fietser bij grensovergang is 28-jarige vrachtwagenchauffeur
Gisteren om 13:48 • Aangepast vandaag om 13:43
nl
De fietser die rond acht uur zaterdagochtend dood werd gevonden bij grensovergang Hazeldonk blijkt een 28-jarige vrachtwagenchauffeur uit Litouwen te zijn. Dat maakte de politie zondagmiddag bekend. Zijn wagen stond bij de grensovergang geparkeerd. Hij reed op een huurfiets toen hij werd aangereden.
Het slachtoffer werd net over de grens gevonden, evenals diens fiets, maar de aanrijding zou in Nederland hebben plaatsgevonden.
Sporen
De betrokken automobilist was spoorloos op het moment dat de fietser werd gevonden, maar meldde zich later op de dag alsnog bij de politie. Het gaat om een Belg.
