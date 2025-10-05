Navigatie overslaan
Ritje op huurfiets wordt Litouwse vrachtwagenchauffeur (28) fataal

Vandaag om 13:48 • Aangepast vandaag om 14:01
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
De fietser die rond acht uur zaterdagochtend dood werd gevonden bij grensovergang Hazeldonk blijkt een 28-jarige vrachtwagenchauffeur uit Litouwen te zijn. Dat maakte de politie zondagmiddag bekend. Zijn wagen stond bij de grensovergang geparkeerd. Hij reed op een huurfiets toen hij werd aangereden.
Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

Het slachtoffer werd net over de grens gevonden, evenals diens fiets, maar de aanrijding zou in Nederland hebben plaatsgevonden.

Sporen
De betrokken automobilist was spoorloos op het moment dat de fietser werd gevonden, maar meldde zich later op de dag alsnog bij de politie. Het gaat om een Belg.

Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.

