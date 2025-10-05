Art Rooijakkers in november terug op tv

Art Rooijakkers uit Geldrop keert in november terug op tv. Voor SBS6 gaat hij het programma Het Zwaard van Damocles presenteren, een psychologische realityshow met bekende Nederlanders. Dat bevestigt een woordvoerder van Talpa na berichtgeving van het AD.

Het programma is het eerste voor Rooijakkers sinds hij in augustus stopte bij actualiteitenprogramma Nieuws van de Dag. Daar was hij in januari mee begonnen, maar concludeerde deze zomer dat 'de desk van Nieuws van de dag niet mijn plek is'. Kort daarvoor stopte ook collega Malou Petter bij dat programma. Het tweetal is vervangen door Tilburger Thomas van Groningen.

Het Zwaard van Damocles zal wekelijks te zien zijn. In het spel draait het om tactiek en vertrouwen en moeten deelnemers elkaar elimineren. Deelnemers maken kans op de prijzenpot van een half miljoen euro. Het programma wordt geproduceerd door Talpa Studios. De exacte startdatum wordt op een later moment bekendgemaakt.