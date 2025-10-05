Start-up gaat samenwerken met groot Chinees bedrijf

Batterijbedrijf LeydenJar, met een fabriek in Eindhoven, gaat samenwerken met het grote Chinese Highpower. Door de samenwerking kunnen op grote schaal slimme batterijen worden ontwikkeld die vijftig procent meer capaciteit hebben.

De twee bedrijven slaan de handen ineen om zo een superaccu te ontwikkelen. De grote Chinese batterijfabrikant Highpower Technology is al meer dan twintig jaar actief op dit terrein, schrijft Studio040 . Door de samenwerking kunnen in de nabije toekomst slimme apparaten met AI-technologie beter van stroom worden voorzien. Ook kan dit op grote schaal worden uitgerold, schrijft LeydenJar.

Krachtige batterijen

De snelle ontwikkeling van AI vraagt om steeds krachtigere en energiezuinige apparaten. Slimme en krachtige batterijen kunnen hierbij helpen. Het gaat hierbij om industriële toepassingen, maar ook om consumentenelektronica zoals smartphones en laptops. Vanaf 2027 zouden de eerste accu’s van Highpower en LeydenJar kunnen worden geleverd aan een grote Amerikaans techbedrijf.

LeydenJar is een snel groeiend bedrijf. Er werken zo’n tachtig mensen, waarvan een groot deel in Eindhoven. Het hoofdkantoor zit in Leiden. Bij Highpower Technology werken zo’n zevenduizend mensen, aldus de Volkskrant.