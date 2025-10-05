Bezoekers zien man met groot mes bij Singelloop: man (26) aangehouden

Langs het parcours van de Singelloop in Breda is zondagmiddag een 26-jarige man uit die stad aangehouden. Hij werd voor het eerst gezien bij het Valkenbergpak met een groot mes, waarna hij richting het centrum liep.

De politie kreeg om tien voor drie uur 's middags de melding binnen over de man. Al snel volgde er meer verontrustende berichten, waaruit bleek dat hij onderweg zou zijn naar het parcours van het hardloopevenement.

Omdat er zondag zo'n 60.000 mensen in Breda zijn voor de Singelloop rukte de politie groots uit. Agenten wisten de man vrij snel te vinden en spraken hem ter hoogte van het Van Coothplein aan.

Bij de controle bleek dat hij inderdaad een mes bij zich had. Volgens een woordvoerder van de politie zou het gaan om een koksmes. Het is niet duidelijk wat hij met het wapen van plan was.

De man, die een verwarde indruk maakte, is meegenomen naar het politiebureau. Daar wordt onderzoek gedaan.

Singelloop

Het is zondag druk in Breda voor de Singelloop. In totaal komen zo'n 25.000 sporters in actie tijdens het hardloopevenement.