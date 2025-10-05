Opnieuw tegenslag voor hockeysters Den Bosch: gelijkspel tegen koploper
SCHC begon sterk aan de wedstrijd en wist na twaalf minuten op voorsprong te komen. De Bossche dames hadden de tijd nodig om op gang te komen, maar Frédérique Matla slaagde er bij de eerste strafcorner in om de gelijkmaker binnen te pushen.
Na de rust leek Den Bosch echt wakker te zijn geworden, wat leidde tot de 1-2. Babs Reijnen bracht de dames op voorsprong. Even was de winst in zicht voor het team, maar daar kwam verandering in toen Pien Sanders tien minuten voor tijd met een rode kaart van het veld werd gestuurd. De aanvoerster gooide haar gezichtsmasker na een strafcorner tegen een scheidsrechter aan en kreeg daarom haar tweede gele kaart.
Strafbal
De ploeg uit Bilthoven greep haar kans en zette flink druk. In de slotfase ging Anna de Goes van SCHC onderuit in de cirkel van Den Bosch. Voor de overtreding werd een strafbal gegeven, waar de gelijkmaker uit volgde.
Zeldzame rode kaart
Pien Sanders gaf na afloop van de wedstrijd aan liever geen rode kaart op haar naam te hebben staan. "Ik schaam mij er ook voor. Ik benadeel mijn team, want door mijn kaarten spelen zij meer dan vijftien minuten met tien man", zei ze tegen de NOS.
Sinds een jaar krijg je bij de veldsport automatisch een gele kaart als je je masker weggooit en daarbij iemand raakt. "Na een strafcorner gaat het spel gelijk door. Ik doe dan mijn spullen af en gooi die naar achter. Ik kijk niet eens om en raak de scheidsrechter super per ongelijk", legt Sanders uit.
Ondanks het gelijkspel is de aanvoerster wel tevreden en trots op het team. "Het voelt voor ons misschien een beetje als verlies, omdat we tot het einde 1-2 voor stonden. Maar we hebben goed spel laten zien."
Wisselvallige start
Na vijf wedstrijden staat Den Bosch op de zesde plaats in de competitie. Dat is nieuw voor de 23-voudig landskampioen, die dit seizoen al twee keer verloor. Afgelopen zomer schreef de ploeg uit Den Bosch nog geschiedenis. De vrouwen wisten in één seizoen de landstitel, de beker en de Euro Hockey League te bemachtigen.
Feest in Tilburg
Het weekend was voor de hockeydames uit Tilburg wel een succes. Het team zorgde voor een grote verrassing tijdens de uitwedstrijd tegen Amsterdam. De dames wonnen met 2-3.