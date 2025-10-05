Opnieuw tegenslag voor hockeysters Den Bosch: gelijkspel tegen koploper

De hockeysters van Den Bosch hebben zondagmiddag gelijkgespeeld tegen koploper SCHC (2-2). Na een rode kaart voor aanvoerster Pien Sanders en een strafbal in de slotfase viel de winst voor de regerend landskampioen in het water.

SCHC begon sterk aan de wedstrijd en wist na twaalf minuten op voorsprong te komen. De Bossche dames hadden de tijd nodig om op gang te komen, maar Frédérique Matla slaagde er bij de eerste strafcorner in om de gelijkmaker binnen te pushen. Na de rust leek Den Bosch echt wakker te zijn geworden, wat leidde tot de 1-2. Babs Reijnen bracht de dames op voorsprong. Even was de winst in zicht voor het team, maar daar kwam verandering in toen Pien Sanders tien minuten voor tijd met een rode kaart van het veld werd gestuurd. De aanvoerster gooide haar gezichtsmasker na een strafcorner tegen een scheidsrechter aan en kreeg daarom haar tweede gele kaart. Strafbal

De ploeg uit Bilthoven greep haar kans en zette flink druk. In de slotfase ging Anna de Goes van SCHC onderuit in de cirkel van Den Bosch. Voor de overtreding werd een strafbal gegeven, waar de gelijkmaker uit volgde.