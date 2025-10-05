Centrum Breda stroomt vol tijdens Singelloop: 'Ze slepen je over de finish'

De Bredase Singelloop trok zondag een recordaantal deelnemers. Met 25.000 hardlopers was het maximum van het sportieve evenement bereikt. In het centrum van Breda was het bovendien erg druk met toeschouwers. "Het was leuk om door deze geweldig mooie stad te rennen", zegt John Goverde uit Zevenbergen.

Goverde had net de tien kilometer gelopen en wist niet hoe snel hij daarna de horeca op moest zoeken. "Ik heb afgelopen week aan het alcoholvrij bier gezeten om vandaag een goede prestatie neer te zetten. Maar van dat lopen heb ik wel dorst gekregen", zegt hij lachend. "Ik vond het echt een prachtig evenement. Er waren zoveel supporters langs de kant, er zat veel zuurstof in de lucht en we kregen zelfs nog een zonnetje. Als je richting de zestig jaar gaat, is tien kilometer best een opgave, maar ik ben tevreden." Zijn zoon Justin genoot van iedere meter. "Ik heb veel bekenden gezien, maar ook van anderen kregen we zoveel steun. Als je moe bent, hoef je maar om je heen te kijken en je hebt afleiding genoeg. En dat in de mooiste stad van Nederland", zegt hij.

Lars Lokers uit Zevenbergen voelde dankzij het publiek bijna geen vermoeidheid. "Het stond langs de weg helemaal vol. Ze slepen je gewoon over de finish. Nu op naar het bier, dat is pas het echte werk."

Annelot Bastiaansen en Anne Sofie van de Made liepen de 10 kilometer van de Bredase Singelloop (foto: Leon Voskamp).

Ook Annelot Bastiaansen en Anne Sofie van de Made uit Breda zochten na hun gerende kilometers de gezelligheid op. "Het was best wel pittig, vooral de laatste kilometer. Gelukkig hebben de aanmoedigingen ons geholpen. Nu lekker bier drinken en volgend jaar zijn we terug. Misschien wel bij de halve marathon."

Jake en Otis renden de 10 kilometer van de Bredase Singelloop (foto: Leon Voskamp).

Met hun tien jaar oud waren Otis en Jake uit Breda opvallende deelnemers. Na afloop van de tien kilometer zagen ze er nog fris uit. "Het ging best wel goed", zegt Otis. "Soms kletsten we wat, maar meestal waren we alleen bezig met hardlopen." Voor Otis werd daarna gamen op de bank de invulling van de rest van de middag, Jake bleef nog even in Breda. "Mijn moeder loopt de halve marathon, die ga ik aanmoedigen."

Rennen als Jack Sparrow door Breda (foto: Leon Voskamp).

Over opvallende deelnemers gesproken. Jaap en Eline besloten om als Jack Sparrow mee te doen. "Gewoon voor de lol, zonder reden", zegt Jaap. "Het waaide best hard en deze kleren zorgden ervoor dat het lekker warm was. Het was de eerste keer dat we meededen, ik had niet verwacht dat het zo leuk zou zijn", waarna hij een slokje rum dronk als warming-up voor het feest in de kroegen.