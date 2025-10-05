Hoogste woontoren in Eindhoven en omgewaaide bomen: dit gebeurde deze week

Van omgewaaide bomen tot de stille kracht achter Festyland: dit zijn de vijf verhalen die je deze week gelezen moet hebben.

Na twintig jaar transformatie is Strijp-S uitgegroeid tot een levendige stadswijk met de opening van Lighthouse, de hoogste woontoren van Eindhoven (109m). Bewoonster Ineke (63) zag het gebied veranderen van een afgesloten Philips-terrein naar een bruisende woonwijk met 5000 woningen. Hier lees je haar verhaal:

Hans Braat (56) keert terug bij de Singelloop in Breda, een jaar nadat hij tijdens het evenement werd gered door snelle reanimatie na een hartstilstand. Hij loopt nu de tien kilometer samen met zijn vrouw. Lees hier zijn bijzondere verhaal:

FestyLand in Volkel draait op 150 vrijwilligers onder leiding van Angelique Vriends. Als coördinator van het eerste uur zorgt zij voor de perfecte balans tussen werk en festivalplezier. Check het hier:

Golfen wint aan populariteit onder jongeren, met name sinds corona. Bij golfclub Prise d'Eau in Tilburg zien ze een flinke toename van jonge leden die de sport ontdekken. Hier lees je hun ervaringen:

Storm Amy zorgt voor een onstuimige dag, met windstoten tot 80 kilometer per uur. Op verschillende plekken in Brabant waaiden bomen om. Lees hier het hele verhaal: