Vertraging op de A59 door vrachtwagen met klapband

Automobilisten stonden maandagochtend in de file op de A59 tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder door een vrachtwagen met een klapband. Op het hoogtepunt van de file liep de vertraging op tot zo'n veertig minuten.

De rechterrijstrook was dicht na het ongeluk. Een bandenspecialist heeft de vrachtwagen met pech uit de brand geholpen, waarna de weg kon worden vrijgegeven. File A27

Het is op meer plekken in onze provincie druk maandagochtend. Zo stonden automobilisten op de A27 tussen Oosterhout-Oost en Geertruidenberg een uur in de file door een ongeluk.