Lange file op A27 na ongeluk met twee auto's

Automobilisten stonden maandagochtend in de file op de A27 tussen Oosterhout-Oost en Geertruidenberg door een ongeluk met twee auto's. De linkerrijstrook richting Gorinchem was een tijdje dicht, maar werd even voor negen uur vrijgegeven.

Door het ongeluk is er schade aan de geleiderail. Een bergingsbedrijf heeft de betrokken voertuigen getakeld. Op het hoogtepunt van de file liep de vertraging op tot een uur.

File A59

Het is op meer wegen in onze provincie druk maandagochtend. Zo hebben automobilisten op de A59 tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder vertraging door een vrachtwagen met een klapband.