Navigatie overslaan

Lange file op A27 na ongeluk met twee auto's

Vandaag om 08:26 • Aangepast vandaag om 09:34
Archieffoto: Karin Kamp
Archieffoto: Karin Kamp
nl
Automobilisten stonden maandagochtend in de file op de A27 tussen Oosterhout-Oost en Geertruidenberg door een ongeluk met twee auto's. De linkerrijstrook richting Gorinchem was een tijdje dicht, maar werd even voor negen uur vrijgegeven.
Profielfoto van Evie Hendriks
Geschreven door
Evie Hendriks

Door het ongeluk is er schade aan de geleiderail. Een bergingsbedrijf heeft de betrokken voertuigen getakeld. Op het hoogtepunt van de file liep de vertraging op tot een uur.

File A59
Het is op meer wegen in onze provincie druk maandagochtend. Zo hebben automobilisten op de A59 tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder vertraging door een vrachtwagen met een klapband.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!