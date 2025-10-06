Osman (62) op weg naar huis na arrestatie op Gazaboot: 'Gaat goed met hem'
De familie van Osman kreeg zondagmiddag rond een uur het bericht dat hij op het vliegveld van Tel Aviv was om naar Madrid te vliegen. Samen met Osman zijn andere activisten uit Nederland, Portugal en Spanje vrijgelaten. Maandagmiddag rond twee uur landt Osman op Schiphol en keert hij terug naar Steenbergen. "We hebben het zondagavond al even kort gesproken en hij zei dat het goed met hem gaat", vertelt zijn dochter.
Het is een grote opluchting voor de familie dat hij is vrijgelaten. De activistenvloot werd woensdagavond onderschept door het Israëlische leger. De familie had daarna geen rechtstreeks contact meer met Osman. Dat baarde Selin grote zorgen. "Hij gaf aan dat hij niet meer bereikbaar zou zijn, omdat ze hun telefoons in het water zouden gooien, zodat deze die niet in handen van het Israëlische leger zouden vallen", vertelde ze eerder. "Ze waren toen al omsingeld door Israëlische schepen."
"We bleven hopen dat de goederen aan zouden komen."
Kort daarna kwam het bericht dat het schip waar haar vader op zat, was onderschept. Israël blokkeerde eerder al activisten met hulpgoederen in internationale wateren. “Toch bleven we hoop houden dat die blokkade nu eindelijk een keer doorbroken zou worden en de goederen daadwerkelijk aan zouden komen", zei Selin.
De Nederlandse regering reageerde terughoudend na de onderschepping. Premier Dick Schoof zei begrip te hebben voor het Israëlische optreden en noemde het meedoen aan de vloot 'bewust risico’s nemen'. "Belachelijk", reageerde Selin. "Ik schaam me dat dit mijn regering is. Palestina is illegaal bezet door Israël en de hele zeeblokkade is illegaal." Volgens haar pleegt Israël piraterij.
"Verwachten maandag bericht over Ammar."
Nog niet alle activisten die deel uitmaakten van de hulpvloot zijn vrijgelaten. De familie en vrienden van Ammar uit Eindhoven, die ook op het schip zat, zitten nog altijd in spanning te wachten op een bericht. "We verwachten maandag wel iets te horen", zegt Marieke Stam, de woordvoerder van de Nederlandse activisten.
Eerder maakte ze zich nog grote zorgen over de situatie van Ammar. "Ik maak me best zorgen om hem, ook omdat hij een Syrische achtergrond heeft. We weten dat mensen met een Arabische achtergrond een hoger risico lopen om slachtoffer te worden van geweld of een vernederende behandeling", zei ze.