Osman (62) op weg naar huis na arrestatie op Gazaboot: 'Gaat goed met hem'

De 62-jarige Gaza-activist Osman Tastan uit Steenbergen is zondag vrijgelaten nadat hij eerder werd aangehouden door het Israëlische leger. Dat meldt zijn dochter Selin maandag. De activist maakte deel uit van de hulpgoederenvloot Gaza Flotilla, die onderweg was naar Gaza en werd onderschept door de Israëlische marine. Osman komt maandag thuis en maakt het volgens zijn dochter goed.

De familie van Osman kreeg zondagmiddag rond een uur het bericht dat hij op het vliegveld van Tel Aviv was om naar Madrid te vliegen. Samen met Osman zijn andere activisten uit Nederland, Portugal en Spanje vrijgelaten. Maandagmiddag rond twee uur landt Osman op Schiphol en keert hij terug naar Steenbergen. "We hebben het zondagavond al even kort gesproken en hij zei dat het goed met hem gaat", vertelt zijn dochter. Het is een grote opluchting voor de familie dat hij is vrijgelaten. De activistenvloot werd woensdagavond onderschept door het Israëlische leger. De familie had daarna geen rechtstreeks contact meer met Osman. Dat baarde Selin grote zorgen. "Hij gaf aan dat hij niet meer bereikbaar zou zijn, omdat ze hun telefoons in het water zouden gooien, zodat deze die niet in handen van het Israëlische leger zouden vallen", vertelde ze eerder. "Ze waren toen al omsingeld door Israëlische schepen."

"We bleven hopen dat de goederen aan zouden komen."

Kort daarna kwam het bericht dat het schip waar haar vader op zat, was onderschept. Israël blokkeerde eerder al activisten met hulpgoederen in internationale wateren. “Toch bleven we hoop houden dat die blokkade nu eindelijk een keer doorbroken zou worden en de goederen daadwerkelijk aan zouden komen", zei Selin. De Nederlandse regering reageerde terughoudend na de onderschepping. Premier Dick Schoof zei begrip te hebben voor het Israëlische optreden en noemde het meedoen aan de vloot 'bewust risico’s nemen'. "Belachelijk", reageerde Selin. "Ik schaam me dat dit mijn regering is. Palestina is illegaal bezet door Israël en de hele zeeblokkade is illegaal." Volgens haar pleegt Israël piraterij.

"Verwachten maandag bericht over Ammar."