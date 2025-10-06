Topkok Soenil Bahadoer krijgt twee Michelinsterren met nieuw restaurant

Topchef Soenil Bahadoer heeft meteen twee Michelinsterren gekregen met zijn net geopende restaurant GEM. in Gemert. Dat werd maandag bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse uitreiking in Maastricht. Voor de chef was het een emotioneel moment: “Ik heb de stap durven zetten", zei Bahadoer zichtbaar geraakt.

Dit jaar waagde Bahadoer een enorme sprong in het diepe: na dertig jaar nam hij afscheid van zijn geliefde sterrenrestaurant De Lindehof in Nuenen om een nieuw hoofdstuk te beginnen met GEM.

“Ik heb een grote stap gezet", vertelde hij maandag zichtbaar geëmotioneerd op het podium. “De Lindehof was, en is, mijn kindje. Het was ontzettend moeilijk om dat los te laten. Ik heb lief en leed gedeeld met mijn team.”



Bahadoer is trots op de prestatie. “Vorig jaar stond ik hier ook, en het is bijna niet te geloven hoe snel we groeien. Ik heb het lef gehad om opnieuw te beginnen, dat voelt als topsport. Waar anderen stoppen, ben ik doorgegaan. Mijn vrouw en mijn team zijn mijn drijfveren; voor hen doe ik het.”

"Topproducten schitteren in een exotische wervelwind van diepe smaken."

"Soenil Bahadoer heeft met de mix van zijn Surinaams-Hindoestaanse roots en een Franse basis jarenlang een zeer eigen stijl ontwikkeld bij De Lindehof. Vandaag zet hij zijn bijzondere verhaal verder bij GEM. by Soenil Bahadoer in Gemert", laat de Michelingids weten in een persbericht. "Het is een magnifiek kasteel waar de populaire chef nog dieper kan ingaan op zijn visie. Hij laat topproducten als Europese kreeft en groenten uit eigen moestuin schitteren in een exotische wervelwind van diepe smaken."



“Vandaag was een bijzondere dag, maar morgen staan we weer klaar voor onze gasten”, zegt Bahadoer. “Deze erkenning is geweldig, maar onze gasten blijven onze belangrijkste sterren. Voor hen zetten we ons iedere dag met passie in. GEM. is een droom die uitkomt, en wat mij betreft is die droom nog maar net begonnen.”



Bahadoer viel niet voor het eerst in de prijzen bij de Michelinsterren. Ook met zijn vorige restaurant, De Lindehof, verdiende hij al twee sterren. In Brabant kwamen er dit jaar verder geen sterrenzaken bij.

Dit zijn de Brabantse sterrenrestaurants Restaurants met twee Michelinsterren: Tribeca (Heeze)

GEM. (Gemert)

De Treeswijkhoeve (Waalre) Restaurants met een Michelinster: Sabero (Leende)

Odille (Sint-Oedenrode)

Restaurant 1857 (Roosendaal)

Wolfslaar (Breda)

Noble Kitchen (Cromvoirt)

Wiesen (Eindhoven)

Zarzo (Eindhoven)

Sense (Vught)

Pikaar (Hilvarenbeek)

Alma (Oisterwijk)

Zout& Citroen (Oosterhout)

Versaen (Ravenstein)

O&O (Sint-Willebrord)

Monarh (Tilburg)

Eden (Valkenswaard)

Vista (Willemstad)