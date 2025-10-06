Vrouw neergestoken in huis: opgepakte verdachte is buurman

De man die zondagmiddag is aangehouden voor het neersteken van een vrouw in een huis aan de Enschotsestraat in Tilburg is de buurman van het slachtoffer. Dat meldt de politie maandagochtend. De vrouw vluchtte na de steekpartij de trap af en werd opgevangen door een andere buurtbewoner. Ze liep meerdere steekwonden op.

Iemand belde zondagochtend rond half twaalf vanuit Eindhoven naar de politie dat zijn vriendin, die in de Enschotsestraat in Tilburg woont, was neergestoken. Bijna direct daarna ontvangt de politie een melding uit de straat dat er iemand is neergestoken.

Buurman

In een appartement van een buurtbewoner treffen de hulpdiensten de zwaargewonde vrouw aan. Zij kon nog kort voor ze naar het ziekenhuis werd gebracht, vertellen dat ze is neergestoken door de buurman. Daarna ontfermen ambulancemedewerkers zich over haar en wordt ze in de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De buurman, die ook in de flat woont, is kort na de steekpartij aangehouden. Hij is naar het politiebureau gebracht en wordt verdacht van poging tot moord of doodslag.