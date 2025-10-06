Kans op urenlang stroomuitval in delen Brabant: 'Heb zaklamp in huis'

De kans dat de stroom in delen van Brabant deze winter tijdelijk uitvalt, is veel groter dan eerder werd gedacht. Van de 22 stations in Nederland die geheel of gedeeltelijk kunnen uitvallen, staan er elf in Brabant. ‘Heb een plan B, zorg daarom dat je een zaklamp in huis hebt’, klinkt de oproep van netbeheerder Enexis. Ze roept ook bedrijven met ‘kritische bedrijfsprocessen’ op om een noodvoorziening te treffen.

In juni maakte Enexis al bekend dat zeker voor vijf Brabantse hoogspanningsstations deze winter overbelasting dreigt. Nu blijkt het probleem met elf stations nog veel groter te zijn. Het bedrijf roept burgers en bedrijven daarom op om minder stroom te gebruiken op piekmomenten. De stroomuitval kan op piekmomenten op heel koude dagen gebeuren. Het kan een paar minuten tot een paar uur duren. Op die momenten wordt er door huishoudens en bedrijven op hetzelfde moment veel stroom verbruikt, bijvoorbeeld om te verwarmen of elektrische auto’s op te laden. Er ontstaan dan pieken op het stroomnet. Dit gebeurt meestal tussen 16.00 uur en 21.00 uur, maar ook in de ochtend tussen 7.00 uur en 10.00 uur. Enexis verwacht dat deze pieken zo hoog kunnen worden, dat het stroomnet dat niet aan kan. “Als we daar niks aan doen, raakt het stroomnet op die momenten overbelast en treedt er schade op aan kabels of elektriciteitsstations, met langdurig stroomuitval tot gevolg”, legt Maarten Noom, een van de directeuren bij Enexis, uit.

Dit zijn de Brabants verdeelstations die onder druk staan tijdens piekmomenten.

De netbeheerder moet steeds vaker verregaande maatregelen nemen om het bomvolle elektriciteitsnetwerk draaiende te houden. Een van de maatregelen is het bewust uitschakelen van de stroom. Bij zo'n bewuste stroomuitval zitten mensen thuis een paar minuten tot meerdere uren zonder stroom. Met alle gevolgen van dien. Ook bedrijven worden dan getroffen. Internet ligt er dan uit, liften werken niet meer en koelkasten staan uit. In winkels werken pinapparaten en kassa's niet meer. Ook is er geen warm water. Deze noodmaatregel dient er dus voor om erger te voorkomen.

Bij deze bewuste stroomuitval kan er geen rekening worden gehouden met bepaalde bedrijven of organisaties. “Als overbelasting dreigt, is er een aantal minuten om te reageren”, legt een woordvoerder van Enexis uit. “Het is afhankelijk van waar de overbelasting plaatsvindt en of er geschakeld kan worden. Het kan zijn dat een grote klant van het net afgaat. Of duizend huishoudens. Of dat het hele station van het net af moet. Het hangt af van zoveel factoren. Er zijn honderd scenario’s. Je kunt vooraf niet zeggen: die klant gaat eraf en die niet.” Alle bedrijven in de gebieden die kans lopen op stroomuitval, krijgen een oproep om zich voor te bereiden. “Of het nou een ziekenhuis is, of ASML of de bakker: we roepen bedrijven op om zich voor te bereiden. Iedereen loopt risico. De kans op een stroomstoring is groter geworden en bereid je daarop voor.” Bedrijven wordt gevraagd om tegen een vergoeding op bepaalde piekmomenten minder stroom te verbruiken. Enexis roept particulieren ook om in actie te komen. Ze kunnen bijvoorbeeld hun elektrische auto buiten de piekuren opladen. Brabant is voor Enexis één van de grootste provincies met de meeste aansluitingen. De andere elf stations die uit kunnen vallen, staan in Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg.