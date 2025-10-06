Kleindochter eert opa die marathon naar Eindhoven haalde: 'Was zijn kindje'

Ze was naar eigen zeggen helemaal niet sportief, maar zondag loopt Michelle Mol (30) de halve marathon tijdens de ASML Marathon Eindhoven. De belangrijkste motivatie is haar vorig jaar overleden opa Hans Bollen, één van de oprichters van het evenement. “Er is voor mij niks mooiers dan hem op deze manier te eren.”

De marathon in Eindhoven was de grote passie van Hans Bollen, één van de oprichters. Hij praatte vaak en met liefde over het evenement. Dat merkte kleindochter Michelle opnieuw toen ze vorig jaar, op de zaterdag voor de grote wedstrijd, een bezoek aan haar opa bracht. “Het evenement was echt zijn ding. Tijdens het bezoek kwamen mijn zus en ik op het idee om ook een keer mee te doen. Mijn opa zei dat hij dat heel leuk zou vinden, dus maakten we een afspraak met hem.” Zelf was Bollen, die in 2017 een koninklijke onderscheiding kreeg, vorig jaar niet meer in staat om bij de marathon aanwezig te zijn. Voor het eerst in zijn leven volgde hij al liggend in bed de wedstrijd via televisie. “Ik zat naast hem en hij genoot van alle lopers. Maar ook leverde hij commentaar”, zegt zijn dochter Edith lachend. “De winnaar had wel iets harder mogen lopen.” Twee dagen na de veertigste editie overleed Bollen op 95-jarige leeftijd. Michelle weet nog goed dat op de dag van zijn crematie ’s ochtends de zon door de bomen scheen: “Het leek net of hij dat was.”'

Bedenker Hans Bollen was in Eindhoven voorzitter van een atletiekvereniging. Hij kreeg van de gemeente de vraag om mee te denken over een sportevenement vanwege het 750-jarig bestaan van Eindhoven. Hij kwam met het idee om een marathon (in 1959 en 1960 waren er ook marathons in Eindhoven) naar de stad te halen, een evenement dat hij kende uit de plaats waar hij opgroeide: Enschede. Het idee kreeg groen licht van de gemeente Eindhoven en na een lange voorbereiding was het op 24 oktober 1982 zover. In eerste instantie was het de bedoeling dat het een eenmalig evenement werd, maar vanwege het succes bleef het op de sportagenda van de gemeente staan. Bollen was de eerste edities voorzitter en daarna bleef hij betrokken in allerlei vrijwilligersfuncties.

Haar zus kon uiteindelijk vanwege gezondheidsproblemen niet beginnen aan het avontuur, maar Michelle besloot wel te gaan trainen voor haar sportieve uitdaging in 2025. Dat bleek nogal een klus te zijn, want in het begin kwam ze niet verder dan een paar kilometer. Door trainingen ging ze met stappen vooruit en daarom is de Utrechtse nu klaar voor de 21,1 kilometer door de Eindhovense straten.

"Dat ik nu mee mag doen, is heel bijzonder."

“Ik moest ‘m echt gaan lopen en kon niet meer terug. Mede dankzij mijn opa is de marathon een enorm succes geworden. Een evenement waar zoveel mensen zoveel plezier uit halen. Het was zijn kindje, misschien wel het meest bijzondere wat hij in zijn leven heeft achtergelaten. Dat ik nu mee mag doen aan de eerste marathon waar hij niet bij is, is voor mij heel bijzonder.” En moeder Edith weet zeker dat haar vader trots is: “Hij zit nu op een wolkje te lachen.”