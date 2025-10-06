Bierruzie en lege schappen: Jumbo stopt samenwerking met inkoopreuzen

Jumbo zet een punt achter de samenwerking met twee grote internationale inkooporganisaties: Everest en Epic Partners. De bedrijven onderhandelden namens de Veghelse supermarktketen over de inkoopprijzen van A-merken. Maar regelmatig botsten de internationale inkoopbedrijven met leveranciers, waardoor Jumbo-winkels geteisterd werden door lege schappen, onder andere bij koffie en thee.

Lege schappen In de praktijk liep dat echter niet altijd soepel. Eerder dit jaar ontstond er veel ophef over de inkoop van A-merken. De schappen met Douwe Egbertskoffie en Pickwick bleven leeg, en ook onder andere Heineken-, Amstel- en Texels-bier was vanwege een flinke bierruzie met inkoper Everest niet altijd te vinden in de Veghelse winkels.

In 2023 sloot Jumbo zich aan bij de twee internationale inkooporganisaties. Die zouden namens meerdere Europese supermarktketens onderhandelingen voeren met A-merkproducenten, zodat de producten in de supermarkt goedkoper zouden uitvallen.

Bij het bier liep het zelfs uit op een rechtszaak, vrijwel uniek in een prijzenoorlog. Jumbo bestelde minder dan afgesproken met het Heineken-concern, waarop de bierbrouwer juridische stappen ondernam. Uiteindelijk werd verdere escalatie in de bierruzie afgewend.

Directe samenwerking

Toch kijkt Jumbo niet alleen negatief terug op de samenwerking. Volgens topman Tom Heidman heeft de samenwerking bijgedragen aan een 'betaalbaar, ruim en relevant' assortiment. Maar: "Onze koers vraagt om meer directe samenwerking met leveranciers."

Tijdens de presentatie van de jaarcijfers 2024 in januari was Jumbo nog lovend over het inkoopbeleid. Door over te stappen op internationale inkoopbedrijven wist de keten de kosten met liefst 50 miljoen euro te drukken. "Die aanpassing zorgde wel voor lege schappen, maar als we dat niet hadden gedaan, stond onze toekomst op het spel," zei de supermarkt destijds.

Toch zet Jumbo de samenwerking met de internationale inkopers nu stop. De keten blijft wel samenwerken met de Duitse supermarktketen Edeka voor de inkoop van internationale A-merken. Ook blijft Jumbo samenwerken met Everest-Fresh, de tak van Everest die zich richt op aardappelen, groente en fruit.