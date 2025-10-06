Explosief uit Tweede Wereldoorlog gevonden bij vliegbasis Gilze-Rijen

Bij graafwerkzaamheden op vliegbasis Gilze-Rijen is maandagmiddag een explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het zou gaan om een duizendponder. De Burgemeester Ballingsweg (N282) is tijdelijk in beide richtingen dicht. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) doet onderzoek.

De Koninklijke Luchtmacht meldt dat er geen gevaar is voor personeel en de omgeving. Ze gaan eerst onderzoeken of het explosief nog actief is en of er een ontsteker aan zit. Uit welk land de bom komt, is nog niet bekend.

Bij een bouwplaats langs de weg bij de vliegbasis staan hekken. Daar was Defensie maandag bezig met graafwerkzaamheden toen het explosief werd gevonden. De afzetting van de N282 zorgt voor de nodige drukte en enige verkeerschaos op de weg tussen Breda en Gilze.