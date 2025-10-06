Vliegtuigbom uit Tweede Wereldoorlog gevonden bij vliegbasis Gilze-Rijen

Bij graafwerkzaamheden op vliegbasis Gilze-Rijen is maandagmiddag een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het zou gaan om een duizendponder. De Burgemeester Ballingsweg (N282) was afgesloten voor onderzoek, maar die is inmiddels weer open. De bom is afgedekt.

De Koninklijke Luchtmacht meldt dat er geen gevaar is voor personeel en de omgeving en de situatie onder controle is. Ze gaan eerst onderzoeken of het explosief nog actief is en of er een ontsteker aan zit. Uit welk land de bom komt, is nog niet bekend.

Berucht mikpunt

Van alle Brabantse vliegvelden, kreeg Gilze-Rijen het tijdens de Tweede Wereldoorlog het verreweg het zwaarst te verduren. "Van alle Luftwaffe-vliegvelden in Nederland verwierf Gilze-Rijen de dubieuze eer het grootste tonnage geallieerde bommen over zich uitgestort te krijgen", vertelt defensie-instituut Nimh in het boek Vliegvelden in Oorlogstijd.

Bij een bouwplaats langs de weg bij de vliegbasis staan hekken. Daar was Defensie maandag bezig met graafwerkzaamheden toen het explosief werd gevonden. De afzetting van de N282 zorgt voor de nodige drukte en enige verkeerschaos op de weg tussen Breda en Gilze.