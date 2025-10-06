Weg afgezet voor mogelijk explosief bij Vliegbasis Gilze Rijen

Bij graafwerkzaamheden op Vliegbasis Gilze Rijen is maandagmiddag mogelijk een explosief gevonden. De Burgemeester Ballingsweg is in beide richtingen dicht. De Explosieve Opruimingsdienst (EOD) van Defensie onderzoekt of het daadwerkelijk om een explosief gaat.

Bij een bouwplaats langs de weg stonden hekken en was Defensie maandag bezig met graafwerkzaamheden. De afzetting zorgt voor de nodige drukte en enige verkeerschaos op de weg tussen Breda en Gilze.

Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink