Weg afgezet voor mogelijk explosief bij Vliegbasis Gilze Rijen

Vandaag om 13:44 • Aangepast vandaag om 14:13
Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink
Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink
Bij graafwerkzaamheden op Vliegbasis Gilze Rijen is maandagmiddag mogelijk een explosief gevonden. De Burgemeester Ballingsweg is in beide richtingen dicht. De Explosieve Opruimingsdienst (EOD) van Defensie onderzoekt of het daadwerkelijk om een explosief gaat.
Evie Hendriks
Geschreven door
Evie Hendriks

Bij een bouwplaats langs de weg stonden hekken en was Defensie maandag bezig met graafwerkzaamheden. De afzetting zorgt voor de nodige drukte en enige verkeerschaos op de weg tussen Breda en Gilze.

Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink
Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink
Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink
Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink

