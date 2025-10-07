Pontje tussen drie gemeentes moet dit historisch eilandje bereikbaar maken

Vis- en zeearenden vliegen naar hun nest, ijsvogels schieten langs kreken en op boomstammen zijn vraatsporen van bevers zichtbaar. De Hofmansplaat is een idyllisch eilandje in de Biesbosch, rijk aan natuur en rauwe historie. Enig nadeel is dat je er bijna niet kan komen. De gemeente Drimmelen wil daar verandering in brengen.

'Symbool van verzet.' Al varend valt dat te lezen op het Brugje van Sint Jan, dat de entree vormt van de Hofmansplaat in de Biesbosch. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werden bij deze verbinding op het Drimmelense eiland 75 Duitsers ontwapend door verzetslieden, line-crossers en onderduikers. Ook bij de Witte Keet, een verblijfplaats voor griendwerkers, werden Duitse soldaten overmeesterd. Dat waren mannen die wilgentakken sneden die werden gebruikt om onder andere manden van te vlechten. Aan het einde van de oorlog ging de keet in vlammen op bij een bombardement, maar inmiddels staat er een replica. Daarnaast is op de Hofmansplaat een van de oudste eendenkooien van de Biesbosch te vinden. Wat verderop staat de Amaliahoeve, een monumentale Biesboschboerderij uit 1938.

Het Brugje van St. Jan op de Hofmansplaat in de Biesbosch (foto: WikiMedia Commons)

Met eigen ogen de historie van de Hofmansplaat bekijken, is lastig. De mogelijkheden om het eiland te bezoeken zijn beperkt. Momenteel is het natuurgebied alleen bereikbaar met een eigen (huur)boot. Aanmeren bij het haventje van de Hofmansplaat mag niet; boten moeten bij de steiger Benedenste Jannezand of Polder Kwestieus voor anker. Georganiseerde rondvaarten via onder meer het toeristenbureau VVV of rondvaartbedrijf De Zilvermeeuw leggen er wel aan.

"We willen dat het gemakkelijker wordt om te genieten van de Biesbosch."

Ondanks de uitbreiding van deze excursies sinds de zomer van 2023 vindt de gemeente Drimmelen dat het eiland nog beter toegankelijk moet worden. “We willen dat het gemakkelijker wordt om te genieten van de Biesbosch,” schrijft de gemeente in een plan om de vrijetijdseconomie een boost te geven. Drimmelen wil daarom een extra veerpont realiseren naar het eiland. Niet alleen inwoners, ook toeristen moeten hiervan profiteren. Maar de omstandigheden in het Natura 2000-gebied staan veel bezoekers (nog) niet toe. Een permanent veerpontje tussen de jachthaven in Drimmelen en de Hofmansplaat is financieel onaantrekkelijk en dus niet haalbaar, concludeert adviesbureau BLOC. Dat bureau onderzocht in opdracht van de gemeente en Staatsbosbeheer de haalbaarheid. “Voor een gezonde businesscase zou het prijskaartje te hoog zijn.”

"Kansen met betrekking tot de Biesbosch moeten benut worden."

Een zogenoemd Driehoeksveer moet mogelijk uitkomst bieden. De verbinding tussen Drimmelen en de Hofmansplaat wordt dan onderdeel van een bredere veerverbinding. Een kleinschalige commerciële pont zou de gemeenten Drimmelen, Altena en Geertruidenberg met dit stukje Biesbosch verbinden en aansluiten op bestaande wandel- en fietsroutes. Hoeveel passagiers er aan boord kunnen, is nog niet bekend. Of het plan haalbaar is, wordt momenteel onderzocht door BLOC in een vervolgonderzoek. Daarbij wordt onder meer gekeken of het past bij 'het karakter en de ambitie van de gemeente Altena voor duurzaam kwaliteitstoerisme en -recreatie'. Een alternatief voor het Driehoeksveer is dat er meer ruimte komt voor aanbieders van excursies naar de Hofmansplaat. Als dat plan doorgaat, moeten Staatsbosbeheer, de gemeente Drimmelen en de ondernemers duidelijke afspraken maken om de balans tussen recreatie en natuur te bewaken en het draagvlak voor toerisme te behouden. De gemeente Drimmelen hoopt dat meer bezoekers straks het eiland weten te vinden. “Drimmelen moet recreatief op de kaart worden gezet, en de kansen met betrekking tot de Biesbosch moeten worden benut,” staat in het plan.

Zo moet de mogelijke 'Driehoeksveer' naar de Hofmansplaat eruit komen te zien (foto: BLOC)

