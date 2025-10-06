Willy en René: 'Laat Heitinga maar lekker trainer van Ajax blijven'

Vorige week zeiden ze nog dat de lichtmasten de enige lichtpuntjes bij PSV waren, maar deze week zijn de gebroeders Van de Kerkhof een stuk positiever. "Tegen PEC Zwolle was het echt een galavoorstelling ", vindt Willy. "Joey Veerman was de man van de wedstrijd en bij Saibari zie je het spelplezier eindelijk weer terug."

Toch blijven de Helmonds clubiconen ook kritisch in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Tegen betere ploegen moet je Jerdy Schouten niet achterin zetten", meent Willy. "Hij probeert het veel te vaak voetballend op te lossen, terwijl je dan moet denken als een verdediger. Als die bal in het zestienmetergebied is dan moet je 'm gewoon wegjassen!" Broer René heeft ook nog een kritische noot te kraken. "Ik had verwacht dat Robin van Duiven wel wat speeltijd zou krijgen", zegt de vroegere rechtsbuiten van PSV. "Op een gegeven moment moet je die jonge jongens wat speeltijd in het eerste gunnen en in de laatste minuten tegen PEC Zwolle had dat gekund. Die rode kaart voor PEC Zwolle vond ik trouwens wel heel zwaar gestraft. Maar tegen elf man hadden we die wedstrijd ook wel makkelijk uitgespeeld."

De ruime zege op PEC en het verdienstelijke gelijkspel tegen Bayer Leverkusen bieden volgens de gebroeders vooral heel veel perspectief. "Als we blijven spelen zoals nu dan kunnen weinig ploegen van ons winnen", zegt Willy stellig.

"Laat Heitinga maar trainer van Ajax blijven."

De gebroeders zijn het er roerend over eens dat Feyenoord dit seizoen de gevaarlijkste concurrent is voor PSV. "Van Persie heeft het bij Feyenoord gewoon goed voor elkaar", vindt Willy die het tegelijkertijd opneemt voor de geplaagde trainer van Ajax, John Heitinga. "Hij heeft in de competitie nog geen wedstrijd verloren en bij ons ook een punt gepakt, al lag dat toen meer aan PSV. Waarom moet de trainer dan weg?" Ook René vindt dat Heitinga moet blijven maar dan vooral omdat hij hoopt dat Ajax punten blijft verspelen. "Laat hem daar maar lekker trainer blijven", grijnst hij . "Als je Ajax ziet spelen.... Ik ben blij dat wij geen podcast over Ajax maken, want dan zouden we elke maandag in mineur zijn. "

"Ik hoef zeker die wedstrijd tegen Malta niet te zien, hoor."

Bij PSV zijn ze nu even een weekje vrij vanwege de komende interlands. René zit niet echt op de break te wachten. "Als ik mee uit eten wordt gevraagd dan ga ik uit eten, ik hoef zeker die wedstrijd tegen Malta niet te zien, hoor." Willy is iets trouwer aan Oranje dan zijn broer en gaat de wedstrijden wél bekijken. Hij gaat ook naar de wedstrijd tegen Finland: "Als oud-international word je daarvoor uitgenodigd en dan krijg je een business-seat. Dat doet de KNVB heel netjes." Over de sportieve kant van het verhaal zijn Willy en René het wél eens: beide wedstrijden zullen wel worden gewonnen. "Want we moeten volgend jaar in Amerika wel gewoon op dat WK staan", zegt Willy. "Als die Trump het tenminste goedvindt."